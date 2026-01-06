Θεοφάνια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ το πρωί της Τρίτης, 6 Ιανουαρίου 2026, σε Αθήνα και Πειραιά, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Όπως κάθε χρόνο, στην Αθήνα ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, ενώ στον Πειραιά η τελετή θα γίνει στην αποβάθρα του λιμανιού, έναντι του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Αθήνα

Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη & Δεξαμενή Δήμου Αθηναίων

Διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από 06:00 έως 13:00 στις εξής οδούς:

Σκουφά (από Ομήρου έως Πλ. Φιλικής Εταιρείας)

Δημοκρίτου (από Σόλωνος έως Σκουφά)

Λυκαβηττού (σε όλο το μήκος)

Γλύκωνος (στο ύψος της Δεξαμενής)

Φωκυλίδου (από Γλύκωνος έως Πινδάρου)

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας (από Τσακάλωφ έως Σκουφά)

Ηροδότου (από Πατριάρχου Ιωακείμ έως Πλ. Δεξαμενής)

Ηρακλείτου (από Πλ. Δεξαμενής έως Σκουφά)

Πατριάρχου Ιωακείμ (από Τσακάλωφ έως Ηροδότου)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πειραιάς

Αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς, έναντι Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος

Διακοπή κυκλοφορίας: 09:00 – 13:00

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης: 06:00 – 13:00

στις οδούς:

Βασ. Γεωργίου (από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Εθν. Αντιστάσεως)

Aκτή Μιαούλη (από Βασ. Γεωργίου έως 2ας Μεραρχίας, και στα δύο ρεύματα)

Εθν. Αντιστάσεως (από Βασ. Γεωργίου έως Τσαμαδού)

Ακτή Ποσειδώνος (από Αριστείδου έως Ακτή Μιαούλη)

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και τη στάθμευση στις παραπάνω οδούς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, ώστε να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια του τραμ στη Γραμμή 7 θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από την έναρξη της λειτουργίας έως τη 13:00, εκτελώντας τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου: Διακοπή δρομολογίων του Τραμ στον Πειραιά https://t.co/HZYuXqbIzP — Athens Transport Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα (@athenstransport) January 5, 2026

Παράλληλα, με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν και τα υπόλοιπα ΜΜΜ. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ, την 6η Ιανουαρίου 2026 στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.