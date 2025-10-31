Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR 92-84: Ήττα στο Πριγκιπάτο με έλλειψη σταθερότητας και αμυντικά κενά

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο Πριγκιπάτο, γνωρίζοντας την ήττα (92-84) από την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στην 8η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν από την αμυντική λειτουργεία των Μονεγάσκων, δεν περιόρισαν από την πλευρά τους τα επιθετικά «όπλα» των Γάλλων και ολοκλήρωσαν με ήττα την «διαβολοβδομάδα» τους.

Από την άλλη, η Μονακό πέτυχε το 2 στα 2 απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα, σκαρφαλώνοντας στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η σπουδαία εμφάνιση του Ναν (26 πόντοι) δεν ήταν αρκετή για το «τριφύλλι», για την Μονακό αντιθέτως υπήρχε επιθετική πολυφωνία, με τον Τζέιμς (13 πόντοι, 8 ασίστ) να ξεχωρίζει σε ένα ακόμα παιχνίδι μετά από αυτό του ΣΕΦ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Έργκιν Αταμάν ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν, θέλοντας να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό στον αγώνα. Η Μονακό ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, με τον Στράζελ να ευστοχεί σε ένα σουτ τριών πόντων και τον Παναθηναϊκό να απαντά με το κάρφωμα του Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος σέντερ αν και φορτώθηκε νωρίς με δύο φάουλ, πρόλαβε να μοιράσει μια εντυπωσιακή τάπα στον Τάις. Το έμμεσο τρίποντο του Ναν έφερε για πρώτη φορά μπροστά το «τριφύλλι» (13-14), οι παίκτες του Σπανούλη όμως αντέδρασαν άμεσα και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +7.

Το θετικό ξεκίνημα της 2ης περιόδου με πρωταγωνιστή τον Χουάντσο δεν... κράτησε πολύ για τον Παναθηναϊκό, αφού ο Μάικ Τζέιμς με «ρεσιτάλ» ευστοχίας δύσκολων καλαθιών ανέβασε στους 9 την διαφορά, αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει τάιμ-άουτ (41-32, 16'). Η αστοχία στην επίθεση συνεχίστηκε για τους «πράσινους», με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 13 και τον Σλούκα με τρίποντο να δίνει μια απαραίτητη «ανάσα» στην ομάδα του (47-37, 19'). Με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο και την άμυνα πάνω στον Τζέιμς να έχει βγει, Όσμαν και Ναν συνεργάστηκαν στον αιφνιδιασμό και ο Αμερικάνος κάρφωσε εντυπωσιακά στη λήξη του ημιχρόνου. Σκορ ημιχρόνου 50-41.

InTime Sports

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε εντυπωσιακά για τον Παναθηναϊκό, που με ένα 7-0 έριξε στον πόντο τη διαφορά, πριν έρθει το καλάθι του Τζέιμς για τους Μονεγάσκους. Τα πράγματα στη συνέχεια όμως δεν συνεχίστηκαν το ίδιο ιδανικά. Ένα σερί 9-0 των γηπεδούχων έφερε ξανά διψήφιο προβάδισμα για την Μονακό, σε ένα σημείο που οι παίκτες του Αταμάν πέρασαν τρία λεπτά σχεδόν χωρίς να «συνδεθούν» με το αντίπαλο καλάθι. Ο Σορτς δεν κατάφερε να ευστοχήσει στις βολές που κέρδισε, ο Μήτογλου αστόχησε σε ένα φαινομενικά εύκολο λέι-απ, με την Μονακό να διατηρεί το +10 πριν το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα (68-58, 30').

Η βιασύνη του Παναθηναϊκού να βρει σκορ έφερε έυκολα λάθη και ευκαιρίες να «τρέξει» η Μονακό, με τους παίκτες του Σπανούλη να τα βάζουν... όλα στο τελευταίο διάστημα της αναμέτρησης, εκτοξεύοντας στους 21 την υπέρ τους διαφορά (85-64, 35'). Τα τελευταία λεπτά οι παίκτες του Αταμάν βρήκαν λύσεις στην επίθεση, κατέβασαν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα και ολοκλήρωσαν με ήττα μια απαιτητική «διπλή» βδομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84.