Παναθηναϊκός AKTOR: «Πράσινος» και επίσημα για άλλα τρία χρόνια ο Μήτογλου

Ο Ντίνος Μήτογλου θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού για άλλα τρία χρόνια. Ο Έλληνας φόργουορντ, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς οι δυο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία ανανέωσης συνεργασίας!

Ο Μήτογλου έδωσε τα χέρια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, σε συνάντηση που είχαν στο γραφείο του ισχυρού άνδρα του «τριφυλλιού», παρουσία του γιού του καθώς ο διεθνής φόργουορντ είναι ο αγαπημένος του παίκτης. Να υπενθυμίσουμε ότι το συμβόλαιο του ψηλού του Παναθηναϊκού έληγε το καλοκαίρι του 2026, αν και ήταν δεδομένο πως οι δυο πλευρές θα καθόταν στο τραπέζι της ανανέωσης το συντομότερο δυνατό.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Μήτογλου μετράει κατά μέσο όρο, 5.1 πόντους και 3.1 ριμπάουντ σε 13 λεπτά αγωνιστικής δράσης περίπου, στην EuroLeague, ενώ είναι μεγάλος παράγοντας στις εμφανίσεις του «τριφυλλιού» και στη Stoiximan GBL.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της έκανε γνωστή την ανανέωση συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: