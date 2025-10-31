Βαθμολογία EuroLeague: Μαζί στην 4η θέση Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague, μετά την νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού για την 8η αγωνιστική.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ σε ματς «θρίλερ» με 62-58 και ανέβηκε στο 5-3 στην βαθμολογία της Euroleague στο τέλος της 8ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έκανε την δεύτερη της ήττα αλλά παραμένει πρώτη.
Λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο «Πριγκιπάτο» από την Μονακό με 92-84, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να πετυχαίνει δύο σερί νίκες στην «διαβολοβδομάδα» απέναντι στις ελληνικές ομάδες.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Πέμπτη 30/10
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Βιλερμπάν 96-59
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 92-99
- Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια 86-70
- Βαλένθια - Dubai BC 80-78
- Μιλάνο - Παρί 86-77
- Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε 84-58
Παρασκευή 31/10
- Μονακό - Παναθηναϊκός 92-84
- Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58
- Μπασκόνια - Εφές 86-75
- Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα 76-78
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2
- Ζάλγκιρις Κάουνας 6-2
- Ερυθρός Αστέρας 6-2
- Παναθηναϊκός 5-3
- Βαλένθια 5-3
- Μονακό 5-3
- Ολυμπιακός 5-3
- Μπαρτσελόνα 5-3
- Βίρτους Μπολόνια 4-3
- Παρί 4-4
- Μπάγερν Μονάχου 4-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
- Μιλάνο 3-5
- Παρτίζαν 3-5
- Dubai BC 3-5
- Φενέρμπαχτσε 3-5
- Αναντολού Εφές 3-5
- Βιλερμπάν 2-6
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
- Μπασκόνια 2-6