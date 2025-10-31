Βαθμολογία EuroLeague: Μαζί στην 4η θέση Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ σε ματς «θρίλερ» με 62-58 και ανέβηκε στο 5-3 στην βαθμολογία της Euroleague στο τέλος της 8ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έκανε την δεύτερη της ήττα αλλά παραμένει πρώτη.

Λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο «Πριγκιπάτο» από την Μονακό με 92-84, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να πετυχαίνει δύο σερί νίκες στην «διαβολοβδομάδα» απέναντι στις ελληνικές ομάδες.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Πέμπτη 30/10

Ζαλγκίρις Κάουνας - Βιλερμπάν 96-59

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 92-99

Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια 86-70

Βαλένθια - Dubai BC 80-78

Μιλάνο - Παρί 86-77

Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε 84-58

Παρασκευή 31/10

Μονακό - Παναθηναϊκός 92-84

Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58

Μπασκόνια - Εφές 86-75

Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα 76-78

Η βαθμολογία της EuroLeague