Βαθμολογία EuroLeague: Μαζί στην 4η θέση Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague, μετά την νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού για την 8η αγωνιστική.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ σε ματς «θρίλερ» με 62-58 και ανέβηκε στο 5-3 στην βαθμολογία της Euroleague στο τέλος της 8ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έκανε την δεύτερη της ήττα αλλά παραμένει πρώτη.

Λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο «Πριγκιπάτο» από την Μονακό με 92-84, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να πετυχαίνει δύο σερί νίκες στην «διαβολοβδομάδα» απέναντι στις ελληνικές ομάδες.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Πέμπτη 30/10

  • Ζαλγκίρις Κάουνας - Βιλερμπάν 96-59
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 92-99
  • Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια 86-70
  • Βαλένθια - Dubai BC 80-78
  • Μιλάνο - Παρί 86-77
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε 84-58

Παρασκευή 31/10

  • Μονακό - Παναθηναϊκός 92-84
  • Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58
  • Μπασκόνια - Εφές 86-75
  • Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα 76-78

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2
  2. Ζάλγκιρις Κάουνας 6-2
  3. Ερυθρός Αστέρας 6-2
  4. Παναθηναϊκός 5-3
  5. Βαλένθια 5-3
  6. Μονακό 5-3
  7. Ολυμπιακός 5-3
  8. Μπαρτσελόνα 5-3
  9. Βίρτους Μπολόνια 4-3
  10. Παρί 4-4
  11. Μπάγερν Μονάχου 4-4
  12. Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
  13. Μιλάνο  3-5
  14. Παρτίζαν 3-5
  15. Dubai BC 3-5
  16. Φενέρμπαχτσε 3-5
  17. Αναντολού Εφές 3-5
  18. Βιλερμπάν 2-6
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
  20. Μπασκόνια 2-6

