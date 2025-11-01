Η ερώτηση του Flash.gr στον Γιώργο Μπαρτζώκα: «Πήραμε καλό βαθμό στον περιορισμό του Μίσιτς»

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη με «όπλο» του την άμυνα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη με 62-58 στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεχώρισαν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος κυριάρχησε απόλυτα κάτω από τα καλάθια με 8 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, και ο Σάσα Βεζένκοφ, που ήταν σταθερά παραγωγικός με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Γουόρντ με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, ο Μπαρτζώκας απάντησε στην ερώτηση του Flash.gr μέσω του Χρήστου Μπατάκα, για το αν υπήρχε κάποιο ξεχωριστό πλάνο για την αντιμετώπιση του Μίσιτς.

Flash.gr

O ίδιος απάντησε πως: «Ναι, ήταν ένας από τους στόχους του παιχνιδιού να περιορίσουμε τον Μίσιτς και το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Είχε 10 πόντους και τους 6 τους έβαλε στα τελευταία λεπτά με δυο τρίποντα. Στην αρχή τον μάρκαρε ο Γουόκαπ, μετά ανέλαβε και ο Νιλικίνα. Κάναμε καλή δουλειά».

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά τον Σέρβο και αυτό ήταν ένα από τα «κλειδιά» της νίκης, σε ένα βράδυ που ο Ολυμπιακός τα πήγε περίφημα στο κομμάτι της άμυνας.