Έγραψε ιστορία ο Μπαρτζώκας: Έγινε πρώτος σε συμμετοχές στον πάγκο των «ερυθρόλευκων»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, και κεντρικό πρόσωπο είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο προπονητής των ερυθρόλευκων σε αυτό το ματς έφτασε τις 209 συμμετοχές σε παιχνίδια Πρωταθλήματος και έγινε ο πρώτος στην ιστορία της ομάδας, ξεπερνώντας τον θρυλικό «Ξανθό» του ελληνικού μπάσκετ Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος μετρούσε 208 συμμετοχές σε παιχνίδια Πρωταθλήματος με τους «ερυθρόλευκους» και «έγραψε» ακόμα μία ιστορική πρωτιά.

Αξίζει να επισημάνουμε πως κόουτς Μπαρτζώκας, σε δυο θητείες έχει κατακτήσει περισσότερα τρόπαια από κάθε άλλον προπονητή του Ολυμπιακού, ενώ έχει σημειώσει ρεκόρ με τις πιο πολλές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και σε συμμετοχές στην Ευρωλίγκα.