Αγγελόπουλοι στα βραβεία του ΠΣΑΤ: «Ελπίζουμε να μπει σύντομα ο Ολυμπιακός στο σπίτι που του αξίζει»

Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσαν το «παρών» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου τιμήθηκαν από τον ΠΣΑΤ για τη μακρόχρονη προσφορά τους στον Ολυμπιακό, σε μια ιδιαίτερη χρονιά, καθώς ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.



Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στη μεγάλη συμφωνία για την παραχώρηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα επόμενα 49 χρόνια, εκφράζοντας την πεποίθηση πως σύντομα οι «ερυθρόλευκοι» θα μπουν και επίσημα στο «σπίτι» που τους αξίζει.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός την περσινή αγωνιστική περίοδο, χαρακτηρίζοντάς το ως το πιο σημαντικό στην ιστορία της ομάδας.

«Η βράβευσή μας είναι ακόμα πιο τιμητική, γιατί έρχεται από εσάς, τους δημοσιογράφους, που είστε οι πιο αυστηροί κριτές όλων. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού πετύχαμε δύο πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Το πρώτο είναι το πρωτάθλημα Ελλάδας του 2025, που για εμάς αποτελεί το πιο σημαντικό πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το δεύτερο είναι η μεγάλη συμφωνία για την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 49 χρόνια. Ελπίζουμε σύντομα ο Ολυμπιακός να μπει στο σπίτι του, στο σπίτι που του αξίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά.