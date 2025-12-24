Ολυμπιακός: «Το One Team φόρεσε τα γιορτινά του» - Η έκπληξη των Βεζένκοφ, Λαρεντζάκη, Μιλουτίνοφ

Μια ακόμα ξεχωριστή δράση έλαβε χώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την παραμονή των Χριστουγέννων. Μέσω του προγράμματος One Team της EuroLeague, το οποίο προωθεί την συνεργασία, την ανθρώπινη επαφή και την εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού, μαθητές από δημοτικό του Πειραιά και ενηήλικες με νοητικές αναπηρίες από τις «ΠΛΟΕΣ» – Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (EPSYME), ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή μέρα.

Μαζί τους, οι πρεσβευτές του One Team και παίκτες του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Νίκολα Μιλουτίνοφ, έκαναν έκπληξη στους φίλους της ομάδας, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις ως μικροί... δημοσιογράφοι. Η δράση περιλάμβανε παιχνίδια μεταξύ τριών ομάδων, δώρα και συνολικά ένα χριστουγεννιάτικο κλίμα αλληλεγγύης.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Μια ημέρα γεμάτη δράση, συνεργασία και ουσιαστική ανθρώπινη επαφή πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τη συμμετοχή των μαθητών της ΣΤ’ τάξης του 22ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και ενηλίκων με νοητικές αναπηρίες από τις «ΠΛΟΕΣ» – Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (EPSYME), στο πλαίσιο του προγράμματος One Team.



Η δράση ξεκίνησε με την πρώτη κοινή γνωριμία των δύο ομάδων στο παρκέ της αίθουσας 3 του ΣΕΦ. Μέσα από τρεις απλές, διασκεδαστικές και συνεργατικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να «σπάσουν τον πάγο», να εξοικειωθούν με τον χώρο και να γνωριστούν μέσα από το παιχνίδι και την ομαδικότητα.



Στη συνέχεια, οι πρεσβευτές του One Team, Σάσα Βεζένκοφ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, έκαναν μια ευχάριστη έκπληξη στους μικρούς τους φίλους, εμφανιζόμενοι απρόσμενα στη Fun Fan Zone. Εκεί συμμετείχαν ενεργά στη δράση με έναν άμεσο και διαφορετικό τρόπο, καθώς τα παιδιά ανέλαβαν τον ρόλο των δημοσιογράφων, πραγματοποιώντας ένα mini interview με χριστουγεννιάτικες ερωτήσεις. Οι απαντήσεις των παικτών αποτέλεσαν το κριτήριο για το αν… θα εμφανιστεί το δώρο του Άγιου Βασίλη.



Όλα αυτά συνέβησαν λίγο πριν από το «δώρο» της ημέρας, που δεν ήταν άλλο από το γεύμα που προσέφερε η Healthy Habits σε όλους τους συμμετέχοντες.



Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, με επικεφαλής τον Σάσα Βεζένκοφ, τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Κάθε ομάδα πέρασε από διαφορετικούς σταθμούς δραστηριοτήτων, που περιλάμβαναν ασκήσεις ισορροπίας και ευστοχίας, παιχνίδια γνώσεων, shooting challenges όπως tic-tac-toe, «ηλεκτρικά» καλάθια και shooting boxes, αλλά και δημιουργικές δραστηριότητες ζωγραφικής. Η δράση κορυφώθηκε με ένα διασκεδαστικό παιχνίδι γνώσεων ARRENA®, στο οποίο συμμετείχαν όλοι, προσφέροντας ένα απολαυστικό φινάλε.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενότητα της υγιεινής διατροφής. Η Healthy Habits, που ανέλαβε το γεύμα της ημέρας, προσέφερε ένα ισορροπημένο γεύμα με τις μπάρες της, προωθώντας για ακόμη μία χρονιά τη σημασία των υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Παράλληλα, οι «ΠΛΟΕΣ» προσέφεραν γλυκά, κέικ και μπισκότα, δημιουργώντας ένα εορταστικό, χριστουγεννιάτικο τραπέζι.



Η δράση ολοκληρώθηκε σε κλίμα χαράς, αγάπης και συγκίνησης, με δώρα για όλους τους συμμετέχοντες, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη του αθλητισμού ως εργαλείο συμπερίληψης, εκπαίδευσης και ουσιαστικής ανθρώπινης επαφής, στο πλαίσιο του One Team.



Ακολούθησε συνεργατική δραστηριότητα με στόχο τη δημιουργία χορογραφίας, η οποία θα παρουσιαστεί στις 29 Ιανουαρίου στην κεντρική αρένα του ΣΕΦ».