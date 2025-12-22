Ολυμπιακός: Η απίθανη φάρσα στον Νετζήπογλου, ο «40ρης» Ντόρσεϊ και το ντεμπούτο του Μόρις (video)

Η παρακάμερα του Ολυμπιακού από την αναμέτρηση με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αποτύπωσε στιγμές από την προετοιμασία των «ερυθρόλευκων», με την καλή διάθεση και το κλίμα χαλαρότητας να κυριαρχούν πριν το τζάμπολ.

Κατά την είσοδο των παικτών στο παρκέ, οι συμπαίκτες του έστησαν μια χιουμοριστική φάρσα στον Όμηρο Νετζήπογλου, ο οποίος βγήκε πρώτος στο γήπεδο, ενώ οι υπόλοιποι έμειναν πίσω, προκαλώντας χαμόγελα.

Ξεχωριστή θέση έχει και η εντυπωσιακή εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος πραγματοποίησε μια σπουδαία βραδιά, σπάζοντας το προσωπικό του ρεκόρ στη διοργάνωση με 41 πόντους. Παράλληλα, η κάμερα εστίασε και στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις, παρουσιάζοντας στιγμιότυπα από την παρουσία και τη συμβολή του στη νίκη των «ερυθρόλευκων».

Δείτε το απολαυστικό βίντεο