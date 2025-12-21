Ολυμπιακός: Τι έκανε ο Μόρις στο ντεμπούτο του απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου

Σε ένα παιχνίδι που ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς παίκτες, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου και πλέον θα σχεδιάσουν τα πλάνα τους για την δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια. Τα «φώτα» της μεσημεριανής αναμέτρησης, τα έκλεψε ο Τάιλερ Ντόρσει που τα έβαζε... όλα. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό ήταν και το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις, ο οποίος ήρθε από το NBA για να δώσει λύσεις (τόσο επιθετικές, όσο και αμυντικές), στην θέση του «1».

Αυτά έκανε στο ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους» ο Μόρις

Eurokinissi

Από στατιστικής πλευράς, ο Μόντε Μόρις αγωνίστηκε για 22:17 και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ για μόλις ένα λάθος.

Πέρα από την «στεγνή» στατιστική, θα πρέπει να πούμε πως στο ντεμπούτο του ο Μόρις έδειξε ορισμένα στοιχεία που λείπουν στον Ολυμπιακό. Διαθέτει πολύ καλό passing skill, ξέρει να δημιουργεί χώρους για τους συμπαίκτες του (αφού είναι παίκτης που μπορεί να απειλήσει το καλάθι και να απασχολήσει τον προσωπικό του αντίπαλο) και... βλέπει γήπεδο.

Μπορεί να υποστηρίξει pick n roll επιθέσεις και ως οργανωτής και ως εκτελεστής (ως picker) και έχει εξαιρετικό πρώτο βήμα, κάτι που θα δημιουργεί συχνά ζημιά στις αντίπαλες άμυνες. Θα πρέπει να πούμε πως και στο κομμάτι της άμυνας, ο Μόρις πήρε καλό βαθμό, αφού έβαζε χέρια, έκλεβε μπάλες και στις αλλαγές μετά από screen βρισκόταν πάντα μπροστά από τον αντίπαλο ψηλό (παίζοντας deny).

Πλέον, μένει να δούμε πως θα ανταποκριθεί και στα απαιτητικά παιχνίδια της Euroleague που ακολουθούν. Το πρώτο δείγμα πάντως, ήταν άκρως ενθαρρυντικό.