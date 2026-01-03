Πως ο Μόντε Μόρις «ξεκλείδωσε» το πρώτο ντέρμπι της καριέρας του στον Ολυμπιακό

Ο Μόντε Μόρις συστήθηκε στο κοινό του Ολυμπιακού κάνοντας ντεμπούτο εναντίον του Κολοσσού Ρόδου. Ο Αμερικάνος γκαρντ ήρθε για να παίξει και ήδη από τις πρώτες του εμφανίσεις με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε έτοιμος να ανταπεξέλθει στο κορυφαίο επίπεδο.

Το πρώτο ντέρμπι της καριέρας του Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό εξελίχθηκε ονειρικά για τον ίδιο και τους συμπαίκτες του. Έπειτα από ένα συγκλονιστικό φινάλε, οι Πειραιώτες έφτασαν στην πολυπόθητη νίκη, υποτάσσοντας (87-82) τον Παναθηναϊκό AKTOR στις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Γιατί όμως θεωρείται πως ο Μόντε Μόρις «ξεκλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του Μπαρτζώκα;

Ο 30χρονος γκαρντ αγωνίστηκε συνολικά για 17 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον εμπιστεύτηκε, δίνοντας του σαφή ρόλο στο rotation και χρόνο συμμετοχής όταν η μπάλα «έκαιγε» στην τέταρτη καθοριστική περίοδο.

Ο Μόντε Μόρις δικαίωσε τον «κόουτς Μπι» για την επιλογή του να τον κρατήσει στο παρκέ, κερδίζοντας συνολικά 6 φάουλ (εκτέλεσε 9 βολές). Βρίσκοντας ανοιχτό γήπεδο, μάλιστα σκόραρε εντυπωσιακά με ανάποδο λέι-απ μπροστά στον Κέντρικ Ναν.

Οι οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα σε Μόρις, Γουόκαπ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοβ. Πηγή: Eurokinissi

Έβαλε 8 πόντους και συνεισέφερε σημαντικά στην επιθετική λειτουργία των «ερυθρολεύκων» μοιράζοντας τρεις ασίστ. Ο Μόρις κατόρθωσε να διαβάσει σωστά την άμυνα του Παναθηναϊκού, δίνοντας έμφαση στην έξτρα πάσα και επιλέγοντας να πασάρει με σωστό χρονισμό στον Βεζένκοβ που εκτελούσε κατά ριπάς.

Μάζεψε 2 επιθετικά ριμπάουντ, το ένα μετά από δικές του χαμένες βολές στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ενώ συνεισέφερε και αμυντικά κλέβοντας τη μπάλα μία φόρα.

Αμυντική προσπάθεια και κλέψιμο του Μόντε Μόρις. Πηγή: Eurokinissi

Σε ένα βράδυ, στο οποίο ο Ολυμπιακός χρειάστηκε τη συμβολή σύσσωμου του ρόστερ για να φτάσει στην τελική επικράτηση, ο Μόντε Μόρις σκόραρε τους πρώτους του πόντους στην EuroLeague και δήλωσε «παρών» εν όψει της απαιτητικής συνέχειας.

Υπενθυμίζουμε πως στο ντεμπούτο του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση εναντίον της Βίρτους Μπολόνια αγωνίστηκε για 14 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, χωρίς ωστόσο να κατορθώσει να βρει τους πρώτους του πόντους.