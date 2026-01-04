Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων Ολυμπιακός - Άρης και του Παναθηναϊκού για τη Basket League

Η δράση στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Κυριακής (4/1), με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στη 13:00, ο Άρης φιλοξενεί στη Θεσσαλονίκη τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της αγωνιστικής που θα παρακολουθήσετε στην ERT2 ενώ την ίδια ώρα, Κολοσσός και Μαρούσι θα δώσουν τη δική τους μάχη στη Ρόδο, με μετάδοση στο ERT Sports 1.

Στις 16:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «T-Center» την Καρδίτσα, αναζητώντας αντίδραση μετά την ήττα στο «αιώνιο» ντέρμπι για τη EuroLeague.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της GBL