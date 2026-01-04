Φοβερό ξέσπασμα του Δημήτρη Ιτούδη προς τους διαιτητές - Τον κρατούσε ο Οτούρου (video)

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έμοιαζε ασταμάτητη (και) στο ισραηλινό πρωτάθλημα, μετρώντας δέκα διαδοχικές νίκες, μέχρι να πέσει πάνω στη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Εκεί, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη γνώρισε βαριά ήττα με 92-77, σε ένα παιχνίδι που η αμυντική λειτουργία των παικτών του Έλληνα τεχνικού ήταν... ανύπαρκτη.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης εξόργισε τον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ την έντονη δυσαρέσκειά του. Αν και η αμυντική αδράνεια των παικτών του είχε ήδη ανεβάσει τους τόνους στον πάγκο, η σπίθα που προκάλεσε την έκρηξη ήρθε από τα σφυρίγματα των διαιτητών, τα οποία ο Έλληνας τεχνικός αμφισβητούσε έντονα για αρκετή ώρα.

Μετά από μία υπόδειξη που θεώρησε άδικη, ο Ιτούδης «εξερράγη». Οι αντιδράσεις του ήταν ακραίες, με έντονες φωνές, νεύρα και εμφανή απώλεια ελέγχου, φτάνοντας στο σημείο να δείχνει έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Όσοι βρίσκονταν γύρω του τον παρακολουθούσαν με εμφανή αμηχανία, προσπαθώντας να τον συγκρατήσουν πριν η κατάσταση ξεφύγει ακόμη περισσότερο.

Per reports, the officials asked Itoudis about his relationship with the Greek Basketball Federationpic.twitter.com/ymMZ7kEWvi — Euroleague Centel (@EuroleagueCT) January 4, 2026

Τελικά, εκείνοι που κατάφεραν να τον ηρεμήσουν ήταν ο Νταν Οτούρου, μαζί με έναν από τους άμεσους συνεργάτες του, οι οποίοι τον απομάκρυναν από το σημείο και προσπάθησαν να τον καλμάρουν, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω συνέπειες.