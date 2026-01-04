Η ώρα και το κανάλι του Μαρόκο του Ελ Καμπί και η δράση στα γήπεδα της Ευρώπης

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (4/1), με σημαντικές αναμετρήσεις σε Ευρώπη και στα γήπεδα της Αφρικής. Το Μαρόκο του ασταμάτητου Ελ Καμπί αντιμετωπίζει την Τανζανία στους «16» του Κόπα Άφρικα, αναζητώντας πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Ert Sports3.

Στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Τσέλσι συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (19:30, Novasports Premier League), ενώ στη La Liga η Ρεάλ φιλοξενεί στις 17:15 τη Μπέτις στο Μπερναμπέου, με μετάδοση από το Novasports 1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας