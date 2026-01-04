Σπορ Ποδόσφαιρο Μπάσκετ Αθλητικές Μεταδόσεις Premier League La Liga Κόπα Αφρικα

Η ώρα και το κανάλι του Μαρόκο του Ελ Καμπί και η δράση στα γήπεδα της Ευρώπης

Πού θα δείτε την συνέχεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και το Μαρόκο του Ελ Καμπί και τους αγώνες στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί/ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (4/1), με σημαντικές αναμετρήσεις σε Ευρώπη και στα γήπεδα της Αφρικής. Το Μαρόκο του ασταμάτητου Ελ Καμπί αντιμετωπίζει την Τανζανία στους «16» του Κόπα Άφρικα, αναζητώντας πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Ert Sports3.

Στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Τσέλσι συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (19:30, Novasports Premier League), ενώ στη La Liga η Ρεάλ φιλοξενεί στις 17:15 τη Μπέτις στο Μπερναμπέου, με μετάδοση από το Novasports 1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

  • 00:00 | NBA: Μαϊάμι Χιτ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς (COSMOTE SPORT 4 HD)
  • 12:00 | Turkish Basketball Super League: Αναντολού Εφές – Μερσίν (COSMOTE SPORT 5 HD)
  • 13:00 | Basket League: Άρης – Ολυμπιακός (ΕΡΤ SPORTS 2)
  • 13:00 | Stoiximan GBL: Κολοσσός – Μαρούσι (ΕΡΤ SPORTS 1)
  • 13:30 | Liga Endesa: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (COSMOTE SPORT 6 HD)
  • 13:30 | Serie A: Λάτσιο – Νάπολι (COSMOTE SPORT 1 HD)
  • 14:00 | Sky Bet Championship: Μπέρμιγχαμ – Κόβεντρι (COSMOTE SPORT 2 HD)
  • 14:30 | Premier League: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Novasports Premier League)
  • 15:00 | La Liga: Σεβίλλη – Λεβάντε (Novasports 1HD)
  • 16:00 | Basket League: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα (ΕΡΤ SPORTS 2)
  • 16:00 | Serie A: Φιορεντίνα – Κρεμονέζε (COSMOTE SPORT 1 HD)
  • 17:00 | Premier League: Φούλαμ – Λίβερπουλ (Novasports Premier League)
  • 17:00 | Premier League: Τότεναμ – Σάντερλαντ (Novasports Prime)
  • 17:00 | Premier League: Έβερτον – Μπρέντφορντ (Novasports Start)
  • 17:00 | Premier League: Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας (Novasports 2HD)
  • 17:00 | Sky Bet Championship: Νόριτς – Στόουκ (COSMOTE SPORT 2 HD)
  • 17:15 | La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις (Novasports 1HD)
  • 17:30 | Liga Portugal: Ρίο Άβε – Κάζα Πία (COSMOTE SPORT 3 HD)
  • 18:15 | Volley League: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ SPORTS 2)
  • 19:00 | Lega Basket Serie A: Αρμάνι Μιλάνο – Ούντινε (COSMOTE SPORT 7 HD)
  • 19:00 | Serie A: Ελλάς Βερόνα – Τορίνο (COSMOTE SPORT 1 HD)
  • 19:30 | Premier League: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι (Novasports Premier League)
  • 19:30 | La Liga: Αλαβές – Οβιέδο (Novasports Start)
  • 19:30 | La Liga: Μαγιόρκα – Τζιρόνα (Novasports 1HD)
  • 19:30 | Turkish Basketball Super League: Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε (COSMOTE SPORT 8 HD)
  • 19:30 | Saudi Pro League: Ντάμακ – Αλ Χιλάλ (COSMOTE SPORT 2 HD)
  • 20:00 | Liga Portugal: Σάντα Κλάρα – Πόρτο (COSMOTE SPORT 3 HD)
  • 21:00 | NBA: Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντιτρόιτ Πίστονς (COSMOTE SPORT 4 HD)
  • 21:00 | Lega Basket Serie A: Βίρτους Μπολόνια – Τραπάνι (COSMOTE SPORT 6 HD)
  • 21:00 | Αφρικανικό Κύπελλο Εθνών: Νότια Αφρική – Καμερούν (ΕΡΤ SPORTS 2)
  • 21:45 | Serie A: Ίντερ – Μπολόνια (COSMOTE SPORT 1 HD)
  • 22:00 | La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης (Novasports Prime)
  • 22:00 | LaLiga2: Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Κάδιθ (Novasports Prime)
  • 22:30 | Liga Portugal: Αλβέρκα – Φαμαλικάο (COSMOTE SPORT 2 HD)

