Η ώρα και το κανάλι του Μαρόκο του Ελ Καμπί και η δράση στα γήπεδα της Ευρώπης
Πού θα δείτε την συνέχεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και το Μαρόκο του Ελ Καμπί και τους αγώνες στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (4/1), με σημαντικές αναμετρήσεις σε Ευρώπη και στα γήπεδα της Αφρικής. Το Μαρόκο του ασταμάτητου Ελ Καμπί αντιμετωπίζει την Τανζανία στους «16» του Κόπα Άφρικα, αναζητώντας πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Ert Sports3.
Στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Τσέλσι συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (19:30, Novasports Premier League), ενώ στη La Liga η Ρεάλ φιλοξενεί στις 17:15 τη Μπέτις στο Μπερναμπέου, με μετάδοση από το Novasports 1.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
- 00:00 | NBA: Μαϊάμι Χιτ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς (COSMOTE SPORT 4 HD)
- 12:00 | Turkish Basketball Super League: Αναντολού Εφές – Μερσίν (COSMOTE SPORT 5 HD)
- 13:00 | Basket League: Άρης – Ολυμπιακός (ΕΡΤ SPORTS 2)
- 13:00 | Stoiximan GBL: Κολοσσός – Μαρούσι (ΕΡΤ SPORTS 1)
- 13:30 | Liga Endesa: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (COSMOTE SPORT 6 HD)
- 13:30 | Serie A: Λάτσιο – Νάπολι (COSMOTE SPORT 1 HD)
- 14:00 | Sky Bet Championship: Μπέρμιγχαμ – Κόβεντρι (COSMOTE SPORT 2 HD)
- 14:30 | Premier League: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Novasports Premier League)
- 15:00 | La Liga: Σεβίλλη – Λεβάντε (Novasports 1HD)
- 16:00 | Basket League: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα (ΕΡΤ SPORTS 2)
- 16:00 | Serie A: Φιορεντίνα – Κρεμονέζε (COSMOTE SPORT 1 HD)
- 17:00 | Premier League: Φούλαμ – Λίβερπουλ (Novasports Premier League)
- 17:00 | Premier League: Τότεναμ – Σάντερλαντ (Novasports Prime)
- 17:00 | Premier League: Έβερτον – Μπρέντφορντ (Novasports Start)
- 17:00 | Premier League: Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας (Novasports 2HD)
- 17:00 | Sky Bet Championship: Νόριτς – Στόουκ (COSMOTE SPORT 2 HD)
- 17:15 | La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις (Novasports 1HD)
- 17:30 | Liga Portugal: Ρίο Άβε – Κάζα Πία (COSMOTE SPORT 3 HD)
- 18:15 | Volley League: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ SPORTS 2)
- 19:00 | Lega Basket Serie A: Αρμάνι Μιλάνο – Ούντινε (COSMOTE SPORT 7 HD)
- 19:00 | Serie A: Ελλάς Βερόνα – Τορίνο (COSMOTE SPORT 1 HD)
- 19:30 | Premier League: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι (Novasports Premier League)
- 19:30 | La Liga: Αλαβές – Οβιέδο (Novasports Start)
- 19:30 | La Liga: Μαγιόρκα – Τζιρόνα (Novasports 1HD)
- 19:30 | Turkish Basketball Super League: Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε (COSMOTE SPORT 8 HD)
- 19:30 | Saudi Pro League: Ντάμακ – Αλ Χιλάλ (COSMOTE SPORT 2 HD)
- 20:00 | Liga Portugal: Σάντα Κλάρα – Πόρτο (COSMOTE SPORT 3 HD)
- 21:00 | NBA: Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντιτρόιτ Πίστονς (COSMOTE SPORT 4 HD)
- 21:00 | Lega Basket Serie A: Βίρτους Μπολόνια – Τραπάνι (COSMOTE SPORT 6 HD)
- 21:00 | Αφρικανικό Κύπελλο Εθνών: Νότια Αφρική – Καμερούν (ΕΡΤ SPORTS 2)
- 21:45 | Serie A: Ίντερ – Μπολόνια (COSMOTE SPORT 1 HD)
- 22:00 | La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης (Novasports Prime)
- 22:00 | LaLiga2: Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Κάδιθ (Novasports Prime)
- 22:30 | Liga Portugal: Αλβέρκα – Φαμαλικάο (COSMOTE SPORT 2 HD)