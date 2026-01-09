ΜΜΕ Μαρόκου για Ελ Καμπί: «Έχει στα χέρια του προτάσεις από πολλές ομάδες - Ενδιαφέρον από Serie A»

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί βγάζει μάτια με την φανέλα του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών. Οι εμφανίσεις του έχουν προσθέσει ευρωπαϊκές ομάδες, στις ήδη υπάρχουσες ενδιαφερόμενες για τον επιθετικό του Ολυμπιακού.

Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με τον 32χρονο φορ για την ανανέωση της συνεργασίας τους, η ιστοσελίδα από το Μαρόκο «winwin» αναφέρει πως ο Ελ Καμπί έχει αρκετές προτάσεις στα χέρια του από ευρωπαϊκούς συλλόγους με πολύ καλές απολαβές, και τονίζει πως υπάρχει και το ενδιαφέρον της Αλ Γουιντάντ από το Μαρόκο.

Το δημοσίευμα αναφέρει συγκεκριμένα: «Μια πηγή κοντά στον σύλλογο επιβεβαίωσε στο “winwin” ότι η Wydad Athletic Club έχει πράγματι ρωτήσει για την κατάσταση του Ελ Καμπί, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την επίθεσή της με έναν δυνατό παίκτη. Ωστόσο, το έργο φαίνεται περίπλοκο προς το παρόν», ενώ συνεχίζει αναφέροντας και ενδιαφέρον από την Ιταλία: «Η πρόσφατη εξαιρετική φόρμα του Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι σύλλογοι από το ιταλικό πρωτάθλημα (Serie A) έχουν εντάξει τον διεθνή Μαροκινό στις βασικές τους προτεραιότητες ενόψει της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, αναζητώντας έναν έτοιμο επιθετικό με εμπειρία και ένστικτο στο γκολ.

Τα συγκεκριμένα κλαμπ παρακολουθούν στενά τον Ελ Κααμπί και αξιολογούν το ενδεχόμενο έναρξης επίσημων διαπραγματεύσεων, εκμεταλλευόμενα τη κατάσταση του συμβολαίου του που επιτρέπει πολλαπλά σενάρια. Το ενδιαφέρον αυτό ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις εμφανίσεις του παίκτη στο τρέχον Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο». Τέλος το δημοσίευμα αναφέρει πως το ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.