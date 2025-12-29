Ελ Καμπί: Τα ξένα ΜΜΕ υποκλίνονται» στον Μαροκινό με τα... όργια που κάνει στο Κόπα Αφρικα

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει βαλθεί να μας τρελάνει. Αυτά που κάνει στο Κύπελλο Εθνών δεν έχουν προηγούμενο, και έχει κάνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να... παραμιλάει.

Τα παγκόσμια ποδοσφαιρικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπως και ο υπόλοιπος ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνονται σε αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Μαροκινός επιθετικός, ο οποίος στα πρώτα τρία παιχνίδια έχει τρία γκολ, εκ των οποίων τα δυο με ανάποδο ψαλίδι.

Συγκεκριμένα η «Athletic» γράφει πως «Για δεύτερη φορά σε τρία παιχνίδια ο Ελ Καμπί σκόραρε με ψαλιδάκι. Μετά από ένα καταπληκτικό γκολ στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών, το έκανε ξανά, αυτή την φορά απέναντι στην Ζάμπια».

Το «ESPN Africa» ανέβασε φωτογραφικά στιγμιότυπα των δυο τρομερών γκολ του Μαροκινού, και έβαλε την λεζάντα: «Τρια ματς δυο ψαλιδάκια από τον Ελ Καμπί. Ακόμα μια μέρα στο γραφείο». Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Αμερικάνικό «beIN Sports» που ανέφερε πως «Ο Ελ Καμπί το έκανε ξανά. Ο Μαροκινός σκόραρε με τον ίδιο τρόπο όπως στην πρεμιέρα».

Η επίσημη σελίδα του Κυπέλλου Εθνών ήταν λιτή και απέριττη, ανεβάζοντας μια φωτογραφία με τον Ελ Καμπί να πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του, γράφοντας: «Δείξε τον δρόμο, Αγιούμπ», ενώ η βρετανική «The Touchline» τόνισε τα δυο ψαλιδάκια του επιθετικού του Ολυμπιακού και αναρωτήθηκε: «Καταλαβαίνετε πόσο τρελό είναι αυτό;!».