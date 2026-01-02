Τέσσερα λεπτά πανδαισίας: Η αλησμόνητη παρουσία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην φάση των ομίλων (video)

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί πρόσφερε θέαμα στην φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών, και έκανε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να... παραμιλάει.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς ήταν διακριθέντας με την φανέλα του Μαρόκου, του οποίου και οδήγησε εύκολα στην πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης, με τρία γκολ (και τι γκολ) σε τρία ματς.

Με δυο από τα τρία γκολ να είναι απίστευτα ανάποδα ψαλίδια, ο Μαροκινός ήταν το πρόσωπο των ημερών, και το αντικείμενο συζήτησης από φιλάθλους και μέσα, και η ΕΡΤ, που έχει και τα δικαιώματα της διοργάνωσης, έφτιαξε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του 32χρονου επιθετικού στην φάση των ομίλων. Απολαύστε υπεύθυνα!

Δείτε το βίντεο