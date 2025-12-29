Γκολ με το «καλημέρα» ο Ελ Καμπί απέναντι στην Ζάμπια μετά από ασίστ του Ουναΐ (video)

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, συνεχίζει να τινάζει τα δίχτυα με την εθνική Μαρόκου. Ο φορ του Ολυμπιακού μετά το εντυπωσιακό ψαλιδάκι κόντρα στις Κομόρες, χρειάστηκε μόλις 9 λεπτά για να ανοίξει το σκορ κόντρα στην Ζάμπια.

Μετά από σέντρα του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, Ουναΐ, ο σκόρερ των «ερυθρόλευκων» τρύπωσε ανάμεσα από τρείς αμυντικούς και με μια κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για το Μαρόκο.

Δείτε το γκολ του Ελ Καμπί