Το παρασκήνιο της απόκτησης Ελ Κααμπί από τον Ολυμπιακό: Ο Ελ Αραμπί, ο Κορδόν και ο Μαρινάκης

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί κάνει το ένα ποδοσφαιρικό θαύμα μετά το άλλο στο φετινό Κόπα Άφρικα φορώντας τη φανέλα της εθνικής Μαρόκου, με τις εικόνες από τα γκολ σπάνιας ομορφιάς που πετυχαίνει να φτάνουν σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο κεντρικός επιθετικός του Ολυμπιακού άνοιξε λογαριασμό στην πρεμιέρα εναντία στις Κομόρες σκοράροντας με καταπληκτικό ψαλιδάκι, έμεινε «άσφαιρος» στην αναμέτρηση εναντίον του Μάλι και επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος πετυχαίνοντας δύο γκολ στον αγώνα κόντρα στη Ζάμπια, το ένα μάλιστα με απίθανο ψαλιδάκι για δεύτερη φορά στη διοργάνωση.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους σχετικά με το «μυστικό» του πίσω από τα υπέροχα γκολ που σκοράρει απάντησε ταπεινά: «Το πιο σημαντικό για μένα είναι να σκοράρω και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου, είτε ξεκινώ βασικός είτε μπαίνω ως αλλαγή».

Η ποδοσφαιρική Ευρώπη υποκλίνεται στο ταλέντο του «ξυλουργού»

Η ιστορία της ζωής του Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνιστά ένα από τα πιο καλογραμμένα και αληθινά ποδοσφαιρικά παραμύθια των τελευταίων δεκαετιών. Ο 32χρονος επιθετικός αποτελεί ζωντανή απόδειξη του πως μπορεί το ποδόσφαιρο να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου όταν το ταλέντο συναντά την επιμονή.

Ο Μαροκινός φορ έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 23 ετών, αγωνιζόμενος στη Β' κατηγορία της πατρίδας. Στα 15 του εργαζόταν ως ξυλουργός, ενώ οι οικονομικές δυσκολίες της οικογένειάς του τον ανάγκασαν να αφήσει το σχολείο από πολύ νωρίς, καθώς έπρεπε να εξασφαλίσει στους γονείς του τα προς το ζην. Δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε ακαδημίες, αφού έπρεπε να δουλέψει, ωστόσο δεν εγκατέλειψε ποτέ τα όνειρα του.

Για να κατορθώσει να φτάσει στην πρώτη του επαγγελματική συμμετοχή, αγωνίστηκε για χρόνια στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Εκεί, κέρδισε το ενδιαφέρον των σκάουτερ της Μπερκάνε, την οποία οδήγησε σε άνοδο στα «μεγάλα σαλόνια» του ποδοσφαίρου στο Μαρόκο ως πρώτος σκόρερ. Όμως η ζωή του άλλαξε ριζικά όταν συμμετείχε για πρώτη φορά το 2018 στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Στο Κόπα Άφρικα του 2018 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά με έξι γκολ σε 9 παιχνίδια, επίδοση ρεκόρ που παραμένει μέχρι και σήμερα. Ο Ελ Κααμπί ήταν καθοριστικός και οδήγησε το Μαρόκο στον θρίαμβο, σκοράροντας και στον τελικό (4-0) εναντίον της Νιγηρίας.

Ο 32χρονος φορ του Ολυμπιακού βρίσκεται στη δεύτερη θέση των πρώτων σκόρερ της εθνικής ομάδας της πατρίδας του με 32 γκολ και απειλεί την επίδοση του θρυλικού Αχμέντ Φαράς που βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης με 36 τέρματα.

Το ταξίδι στην Κίνα για τα χρήματα και η επιστροφή στο Μαρόκο

Οι επιδόσεις του με τη φανέλα της εθνικής Μαρόκου δεν πέρασαν απαρατήρητες και το 2018 μετέβη για πρώτη φορά στο εξωτερικό. Ο 25χρονος τότε, Ελ Κααμπί ταξίδεψε στην Κίνα, η οποία εκείνη την περίοδο προσπάθησε καταβάλοντας έναν πακτωλό από χρήματα να αναμορφώσει το εθνικό της πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας την υπογραφή ταλαντούχων αστέρων της εποχής, όπως ο Χουλκ ή ο Όσκαρ.

Η μετάβαση του Ελ Κααμπί από το Μαρόκο στην Κίνα αφορούσε κατά κύριο στα χρήματα. Το υπόβαθρο του Μαροκινού φορ δεν του επέτρεπε να αρνηθεί μία πρόταση, η οποία γνώριζε πως θα εξασφάλιζε το οικονομικό μέλλον της οικογένειάς του. Ωστόσο, έπειτα από ένα χρόνο στην Ασία, επέστρεψε στο Μαρόκο για λογαριασμό της Ουιντάντ Καζαμπλάνκα, της πιο επιτυχημένης ομάδας στην ιστορία του αφρικανικού ποδοσφαίρου, καθώς έψαχνε για περισσότερη προβολή και περισσότερες συμμετοχές με το εθνόσημο.

«Σήμερα δουλεύω στο μάξιμουμ. Είναι ανάγκη να δουλεύω καλά και να κάνω τα πάντα σωστά. Να κοιμάμαι καλά, να τρώω καλά. Παλαιότερα δεν έτρωγα, δεν είχα τα χρήματα για να κάνω τα πάντα. Τώρα όμως τα έχω όλα. Τώρα, χάρη στον Θεό, θα παίξω σε έναν τελικό Conference League και θα δώσω τα πάντα για να κατακτήσω αυτό το τρόπαιο, επειδή θέλω να το πάρω», δήλωσε σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Sky Sports.

Στη Ουιντάντ κατέκτησε το πρωτάθλημα και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ. Έκτοτε, μεταγράφηκε στην τουρκική Χατάισπορ, με την οποία στην πρώτη του χρονιά πέτυχε 18 γκολ, ισοβαθμώντας στη δεύτερη θέση της λίστας των πρώτων σκόρερ στο πρωτάθλημα με τον Μάριο Μπαλοτέλι. Παρά την ηλικία του, η χρηματιστηριακή του αξία διατηρούσε ανοδικές τάσεις και έπειτα από ένα σύντομο πέρασμα στην από το Κατάρ για την Αλ Σαντ, είχε φτάσει, πλέον η ώρα να κάνει το μεγάλο βήμα μεταπηδώντας στην Ευρώπη. Σε ηλικία 30 χρονών, έλαβε πρόταση από τον Ολυμπιακό, που εκείνη την περίοδο έκανε σαφές στη μεταγραφική αγορά πως αναζητεί έναν έμπειρο και «μπαρουτοκαπνισμένο» σέντερ φορ.

Πώς ήρθε στον Ολυμπιακό

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφτασε στον Ολυμπιακό σε μία ιστορική συγκυρία στην οποία οι φίλαθλοι αμφέβαλλαν πως θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ήρθε σε μία άγνωστη για αυτόν χώρα, χωρίς πολλές γνωριμίες, χωρίς ο κόσμος να γνωρίζει και κυρίως σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι απαιτήσεις για την κατάκτηση της κορυφής ξεπερνούν το καθιερωμένο.

Ο τότε επιθετικός της ομάδας του Πειραιά, Γιουσέφ Ελ Αραμπί πρότεινε στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη τον Ελ Κααμπί μέσα από ένα τηλεφώνημα. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας εκείνα τα χρόνια, Αντόνιο Κορδόν εμφανίστηκε αρχικά δύσπιστος στην προοπτική να τον υπογράψουν. Όμως, η παρέμβαση του προέδρου του Ολυμπιακού έφερε τον Μαροκινό στο μεγάλο λιμάνι, καθώς ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ εμπιστεύτηκε τον Ελ Αραμπί, που γνώριζε καλύτερα από τον καθένα τις ικανότητες του Ελ Κααμπί στο σκοράρισμα.

Η πρώτη του σεζόν με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» ήταν ονειρική. Κατέκτησε το Conference League, και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, καθώς και MVP της διοργάνωσης. Την επόμενη χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας, το Κύπελλο, αναδείχθηκε κορυφαίος της χρονιάς, καθώς και πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας του για τη χρονιά 2023/24. Πέρυσι, βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ του Europa League, έχοντας ίδιο αριθμό τερμάτων με τους Μπρούνο Φερνάντες και Κάσπερ Χογκ.

Πλέον, βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας των σκόρερ του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, καταγράφοντας συνολικά 75 γκολ και 12 ασίστ σε 116 συμμετοχές.

Σε επίπεδο συλλόγων μετράει 171 γκολ και 30 ασίστ σε 301 παιχνίδια, ενώ με την εθνική Μαρόκου έχει σκοράρει 32 φορές σε 63 παιχνίδια. Ο 32χρονος Αγιούμπ Ελ Κααμπί, γεννημένος στις 25 Ιουνίου 1993, έφτασε στον Ολυμπιακό σε μία περίοδο που ελάχιστοι τον γνώριζαν και κατόρθωσε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να γίνει ένα από τα σημεία αναφοράς της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.

Από το ξυλουργείο της Καζαμπλάνκα μέχρι την απόλυτη ποδοσφαιρική καταξίωση, ο Μαροκινός σέντερ φορ των «ερυθρολεύκων» αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη πως το ποδόσφαιρο είναι ικανό να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Ακόμη και για έναν άνθρωπο που δεν ξεκίνησε την καριέρα του από νωρίς, που αντιμετώπισε τη φτώχεια, που άργησε να φορέσει τα παππούτσια με τις τάπες, που δε κατόρθωσε να αγωνιστεί σε επίπεδο ακαδημιών. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, δεν είναι παρά ένας αληθινός αυτοδημιούργητος ήρωας του ποδοσφαίρου.