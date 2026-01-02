Ομάδα της La Liga «βλέπει» Ελ Κααμπί - Το ποσό που έχει ορίσει ο Ολυμπιακός

Το όνομα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της ευρωπαϊκής μεταγραφικής επικαιρότητας και όχι άδικα. Ο Μαροκινός επιθετικός πραγματοποιεί μία εντυπωσιακή σεζόν, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει την εξαιρετική του φόρμα και με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Τα γκολ, η συνέπεια στο σκοράρισμα και οι εντυπωσιακές εκτελέσεις του έχουν τραβήξει τα βλέμματα συλλόγων από κορυφαία πρωταθλήματα.



Το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» μπαίνει στο τελευταίο του εξάμηνο, γεγονός που αναπόφευκτα ανοίγει τον κύκλο της φημολογίας. Παρότι η πρόθεση τόσο του παίκτη όσο και του Ολυμπιακού είναι να συνεχίσουν μαζί, η απουσία υπογραφών διατηρεί ζωντανά τα σενάρια. Ένα από αυτά προέρχεται από την Ισπανία και συγκεκριμένα από την Τζιρόνα, η οποία σύμφωνα με το TranferFeed αναζητά επιθετική ενίσχυση άμεσης απόδοσης, στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την παραμονή της στη La Liga.Η παρουσία του Αζεντίν Ουναΐ στο ρόστερ της Τζιρόνα θεωρείται πλεονέκτημα, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν ήδη χτίσει εξαιρετική χημεία με το εθνόσημο.





Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Ολυμπιακός δεν δείχνει διατεθειμένος να μπει σε διαδικασία παραχώρησης χωρίς σοβαρό αντάλλαγμα, έχοντας κοστολογήσει τον παίκτη στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, στο παιχνίδι παραμένουν ομάδες όπως η Μαρσέιγ, αλλά και σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία με ισχυρή οικονομική δυνατότητα.



Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία ανανέωσης, το όνομα του Ελ Κααμπί θα συνεχίσει να «παίζει» δυνατά στην αγορά, με τον Ολυμπιακό να κρατά, προς το παρόν, τα χαρτιά του κλειστά.