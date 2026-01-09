Ο Ντίαζ... έκλεψε το γκολ του Ελ Κααμπί - Γκολ για το Μαρόκο στον προημιτελικό με το Καμερούν (vid)

Τρομερό ξεκίνημα για το Μαρόκο στον προημιτελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής, πήρε την κεφαλιά, ο Μπραχίμ Ντίαζ της Ρεάλ Μαδρίτης «παρεμβλήθηκε» στην πορεία της μπάλας, την έσπρωξε στα δίχτυα και έγραψε το 1-0 για τους γηπεδούχους στο 26ο λεπτό.

Υπενθυμίζουμε πως το Μαρόκο φιλοξενεί το φετινό Κόπα Άφρικα. Ο Ελ Κααμπί έχει σκοράρει ήδη τρεις φορές στη διοργάνωση, οι δύο με ψαλιδάκι, έχει βάλει συνολικά 32 γκολ με το εθνόσημο και ευελπιστεί να βρει περισσότερα γκολ, ώστε να φτάσει τον θρυλικό Αχμέντ Φαράς στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ της εθνικής Μαρόκου με 36 τέρματα.

Δείτε την ασίστ του Ελ Κααμπί