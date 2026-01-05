Ολυμπιακός: Τα παιχνίδια που χάνει ο Ελ Καμπί μετά τη πρόκριση του Μαρόκο στα προημιτελικά

Το Μαρόκο επικράτησε με 1-0 επί της Τανζανίας και προκρίθηκε στο προημιτελικά του Κόπα Άφρικα. Το Μαρόκο παραμένει φαβορί για να φτάσει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί αδιαμφισβήτητα ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας του Ρεγκραγκί.

Ο Ελ Καμπί και η παρέα του περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους, ο οποίος θα προκύψει από τον νικητή του Νότια Αφρική - Καμερούν για να τον αντιμετωπίσουν στις 9/1. Αν το Μαρόκο περάσει και αυτό το εμπόδιο και φτάσει στα ημιτελικά, θα παραμείνει μέχρι και τις 14/1. Αν ο φορ του Ολυμπιακού φτάσει στα ημιτελικά εξυπακούεται ότι θα δώσει άλλο ένα παιχνίδι είτε προκριθεί στον μεγάλο τελικό (18/1) , είτε ηττηθεί στον μικρό τελικο (17/1) .

Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος του Κόπα Άφρικα: