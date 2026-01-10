Ελ Κάαμπι: Πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκου μαζί με τα παιδιά του (vids)

Το Μαρόκο πήρε μια πολύ σημαντική νίκη (2-0) απέναντι στο Καμερούν και «τσέκαρε» το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Για ακόμη μια φορά, πρωταγωνιστής ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος δεν σκόραρε, αλλά μοίρασε ασίστ για το 1-0 και δυσκόλεψε αρκετά τους αντιπάλους του.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της χώρας του στην επόμενη φάση, ωστόσο δεν γιόρτασε μόνος του. Πήρε τα παιδιά του από τις κερκίδες, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και μαζί με τους συμπαίκτες του πανηγύρισαν. Μάλιστα, την τρυφερή αυτή στιγμή έπιασε ο φωτογραφικός φακός και ο Μαροκινός επιθετικός έδειξε για ακόμη μια φορά πόσο σημαντική είναι η οικογένεια.

