Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2: Άνετο πέρασμα από το Περιστέρι με επίδειξη ιρανικής ποιότητας (vids)

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Stoiximan Super League για το 2026, με ένα πειστικό 0-2 κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Οι νταμπλούχοι έφτασαν τους 39 βαθμούς και ελπίζουν σε ένα... στραβοπάτημα της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη στη Θεσσαλονίκη (11/1) για να παραμείνουν στην κορυφή.



Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Μεχντί Ταρέμι που με ασίστ και γκολ δείγμα της κλάσης του, έδωσε τη νίκη στους Πειραιώτες.

Η ποιότητα του Ταρέμι μετουσίωσε την «ερυθρόλευκη» κυριαρχία

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν... ορεξάτοι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης στο Περιστέρι, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, πίεσαν και απείλησαν έντονα τα καρέ του Ατρόμητου με προϋποθέσεις ήδη δύο φορές στο πρώτο δεκάλεπτο. Μία με τον Ζέλσον που δεν κατάφερε να ντριμπλάρει τον Κοσέλεφ σε τετ-α-τετ και μία με την κεφαλιά του Ρέτσου, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτσι (που ξεκίνησε βασικός).

Ο Ολυμπιακός πίεζε σταθερά και ψηλά τον Ατρόμητο και δεν του επέτρεψε να απειλήσει, ούτε καν να δημιουργήσει κίνδυνο στην εστία του Τζολάκη για παραπάνω από μισή ώρα αγώνα. Η ομάδα του Κέρκεζ έδωσε την μπάλα στον Ολυμπιακό και τον... περίμενε σε χαμηλό μπλοκ άμυνας.

Οι νταμπλούχοι άνοιξαν το σκορ στο 35' ,με τον Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά το μισό (και παραπάνω) γκολ να ανήκει στον Μεχντί Ταρέμι. Ο Ιρανός έβαλε πλάτη το στόπερ, κατέβασε, «έχτισε» φάση σε δύσκολη συνθήκη , πάσαρε στον Μάρτινς , με τον Πορτογάλο να κάνει το 0-1.

Ταρεμι γητευτής και Μαρτινς το 0-1 pic.twitter.com/oVmlIYewPw — Karaflodaimonas (@Karaflademon) January 10, 2026

Το γκολ του Μάρτινς χώριζε τις δύο ομάδες στην ανάπαυλα, με τους φιλοξενούμενους να πραγματοποιούν ένα από τα πιο κυριαρχικά τους 45λεπτα στο φετινό πρωτάθλημα, με ποσοστά κατοχής μπάλας κοντά στο 65% και χωρίς να αφήσουν τον Ατρόμητο να κάνει τελική προσπάθεια.

Το «κλείδωσε» ο Ιρανός

Οι Περιστεριώτες βρήκαν τη πρώτη τους τελική στην αναμέτρηση με ένα σουτ του Γιουμπιτάνα στο 55' αλλά και στο δεύτερο μέρος «μίλησε» η ποιότητα του Ταρέμι. Ο Ολυμπιακός καθάρισε το ματς με άψογη ενέργεια και τελείωμα του Ιρανού στο 56', για το 0-2.

Οι φιλοξενούμενοι έριξαν το τέμπο, κράτησαν με ευκολία το υπέρ τους 2-0 μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης και πλέον στρέφουν τη προσοχή τους στον αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ την Τετάρτη.

Ατρόμητος (Κέρκεζ) : Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσάμι (58′ Τζοβάρας), Καραμάνης (77′ Μουντές), Γιουμπιτάνα (87′ Αμπαρτζίδης), Μίχορλ, Μπάκου (87′ Γκαρσία), Φαν Βερτ (58′ Τσαντίλας).

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ) : Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε (85′ Μουζακίτης), Γκαρθία, Τσικίνιο (85′ Καλογερόπουλος), Γιαζίτζι (69′ Νασιμέντο), Μαρτίνς (78′ Στρεφέτσα), Ταρέμι (85′ Γιάρεμτσουκ).