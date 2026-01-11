Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκό για τη Super League

Eπιστροφή στη δράση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά τη διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ετοιμάζεται να ξαναμπεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς, φιλοξενώντας τον Πανσερραϊκό, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε τη προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ομάδα από τις Σέρρες και στην αποστολή που ανακοίνωσε η ομάδα υπάρχουν πολλά ευχάριστα νέα. Αρχικά για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκαν οι «νέοι», Ανδρέας Τετέι, Λούκας Τσάβες και Σωτήρης Κοντούρης, ενώ επανήλθαν μετά τους τραυματισμούς τους οι Φακούντο Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Γιώργος Κυριακόπουλος.

Από την άλλη μεριά δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση οι τιμωρημένοι, Τάσος Μπακασέτας, Έρικ Πάλμερ - Μπράουν και Παύλος Παντελίδης, ενώ εκτός έμειναν και οι Ματέους Τετέ και Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι που βρίσκονται με το... ενάμισι πόδι εκτός ομάδας. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι έβγαλε μέρος της προπόνησης, εκτός αποστολής έμεινε και ο Μίλος Πάντοβιτς για προληπτικούς λόγους.

Δείτε την αναμέτρηση στο Athletiko