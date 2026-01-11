Λεβαδειακός - Βόλος 3-1: Δίχως φρένα οι Βιοιωτοί, φουλ για τετράδα και στο +9 από Παναθηναϊκό

Το... έπιασε από κει που το άφησε το 2025 ο Λεβαδειακός, ο οποίος στο πρώτο του επίσημο ματς για το 2026 επικράτησε άνετα 3-1 του Βόλου και παρέμεινε μόνος του στην 4η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.

Οι Βοιωτοί πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Θεσσαλούς και πανηγύρισαν το τρίτο τους συνεχόμενο τρίποντο. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Χουάν Φεράντο που απομακρύνεται από την πρώτη 4άδα, αλλά δεν απειλείται η συμμετοχή του στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8.

Το ματς

Πολύ καλός ο ρυθμός με το ξεκίνημα του ματς, με τον Σιαμπάνη στο ένατο λεπτό να διώχνει ενστικτωδώς την προβολή του Τσάπρα, αλλά στην εξέλιξη της φάσης να μην μπορεί να αντιδράσει. Ο Παλάσιος γύρισε ωραία στον Μπάλτσι, αυτός πέρασε τον Σιαμπάνη, οι αμυντικοί του Βόλου κατάφεραν να διώξουν, με τον Μπάλτσι να ευνοείται από τις κόντρες και με σουτ να ανοίγει το σκορ για τον Λεβσδειακό.

Ο Βόλος είχε δύο καλές στιγμές στην συνέχεια, ωστόσο τόσο το σουτ του Μπουζούκη, όσο και του Σόρια δεν απείλησαν τον Λοντίγκιν. Στο 25' ο Κωστή κουβάλησε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, όμως το πλασέ του ήταν αδύναμο και πέρασε λίγο δίπλα από την εστία του Σιαμπάνη.

Λίγο πριν την ανάπαυλα ο Λεβαδειακός διπλασίασε τα τέρματά του με απίθανο τρόπο. Ο Μάγκνουσον έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Παλάσιος μπήκε στην περιοχή και ο Σόρια προσπαθώντας να γυρίσει την μπάλα στον Σιαμπάνη την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του!

Ο Λεβαδειακός συνέχισε και στην επανάληψη να έχει τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Στο 57' ο Τσάπρας γύρισε ωραία την μπάλα από τα δεξιά, βρήκε τον Κωστή, όμως εκείνος έστειλε την μπάλα πάνω στον Σιαμπάνη. Με τον γκολκίπερ του Βόλου να μπλοκάρει στο 64' το σουτ του Πεντρόσο. Ο τελευταίος τρία λεπτά μετά ευστόχησε από κοντά σε γύρισμα του Τσάπρα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Ο Βόλος πέτυχε το γκολ της τιμής στο 78ο λεπτό. Ο Πίντσι πάσαρε στον Κόμπα που με απευθείας σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν, οπότε και διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα.

Γκολ: 9' Μπάλτσι, 41' Σόρια (αυτογκόλ), 67' Πεντρόσο - 78' Κόμπα

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 18' Τσόκαϊ - 36' Σαντής, 53' Ασεχνούν, 84' Πίντσι

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (90' Κάτρης), Τσοκάι, Λαγιούς (59' Μανθάτης), Μπάλτσι (59' Συμελίδης), Πεντρόσο (82' Όζμπολτ), Παλάσιος (82' Λαμαράνα)

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (79' Τριανταφύλλου), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Κόμπα (79' Τσοκάνης), Μπουζούκης (70' Γρόσδης), Χουάνπι, Πίντσι, Ασεχνούν (85' Μακνί), Σαντής (50' Χάμουλιτς)