Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0: Έκανε τη δουλεία στο πρώτο ημίχρονο - Ντεμπούτο για Τεττέη

Πατώντας «γκάζι» απ’ τα πρώτα λεπτά, όπου έπαιξε πολύ γρήγορο και συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ με 3-0 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κι έκανε το καλύτερο δυνατό «ποδαρικό» στο 2026. Οι «πράσινοι» είχαν μεγάλο... κέφι στο πρώτο ημίχρονο, με τριάδα «φωτιά» στην επίθεση αποτελούμενη απ’ τους Ανάς Ζαρουρί, Φακούντο Πελίστρι και Ανδρέα Τεττέη κι έφτασαν στην πιο άνετη νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε φανέλα βασικού στον Τεττέη στο πρώτο παιχνίδι του 2026, με τον διεθνή επιθετικό να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι». Η δεύτερη «είδηση» ήταν η πρώτη «ενδεκαδάτη» παρουσία του Φακούντο Πελίστρι στην «πράσινη» ενδεκάδα μετά από 144 μέρες (!) και με ενδιάμεσα... διαλείμματα τη ρεβάνς της 28ης Αυγούστου με τη Σαμσουνσπόρ και τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (9/11), όπου είχε περάσει αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο. Επίσης κατά τη διάρκεια του αγώνα καταγράφηκαν άλλες δύο μεγάλες «επιστροφές» για το «τριφύλλι», με τον Ρενάτο Σάντσες να μπαίνει αλλαγή στο 66’ για πρώτη φορά μετά το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου και τον Γιώργο Κυριακόπουλο να περνάει στο ματς στο 81’, δύο μήνες μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (9/11).

Από εκεί και πέρα κάτω απ’ τα γκολπόστ των «πράσινων» ξεκίνησε ο Κότσαρης, με τους Καλάμπρια και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας, τους Γεντβάι και Τουμπά κεντρικό αμυντικό δίδυμο και τους Τσιριβέγια και Τσέριν στον άξονα. Δεξιά ξεκίνησε ο Πελίστρι, αριστερά ο Ζαρουρί, ενώ ο Τζούριτσιτς έπαιξε (ελλείψει του τιμωρημένου Μπακασέτα) στο «10» πίσω απ’ τον Τεττέη.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ στα πρώτα... δευτερόλεπτα του αγώνα απλοποιώντας τα πράγματα. Σε κόρνερ που κέρδισαν στο πρώτο λεπτό οι «πράσινοι» από συνδυασμό του Τεττέη με τον Καλάμπρια, ο Ζαρουρί εκτέλεσε προς τα μέσα, με τον Ιβάν να «γκρεμίζει» τον Τουμπά μέσα στην περιοχή στο 2’. Ο VAR Φωτιάς κάλεσε τον Κατοίκο να δει τη φάση κι ο Αθηναίος ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ανέλαβε την εκτέλεση στο 4’, ο Τσομπανίδης που ήταν πιο μπροστά απ’ τη γραμμή την ώρα της εκτέλεσης απέκρουσε κι ο Σέρβος άσος παίρνοντας το... ριμπάουντ έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να συνδυάζεται γρήγορα και σε μικρούς χώρους και σε μία τέτοια φάση στο 11ο λεπτό κέρδισε και δεύτερο πέναλτι σε ανατροπή του Καλάμπρια απ’ τον Τσαούση την ώρα που ετοιμαζόταν να σουτάρει. Ο Φωτιάς κάλεσε τον Κατοίκο να ξαναδεί τη φάση, όμως ο Αθηναίος διαιτητής μετά το on field review επέμεινε στην αρχική απόφασή του και έδειξε την εσχάτη των ποινών. Αυτή τη φορά ανέλαβε την εκτέλεση ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος δεν λάθεψε κάνοντας το 2-0 για το «τριφύλλι» στο 15’.

Στο 26’ από κούρσα μισού... γηπέδου του Πελίστρι κι ασίστ προς τον Ζαρουρί, ο Μαροκινός πλάσαρε ελάχιστα άουτ, χάνοντας την ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και στο 39’ έφτασαν στο 3-0 με τον Τιν Γεντβάι. Από συνεργασία των Ζαρουρί και Τσέριν σε κόρνερ από τα αριστερά, ο Μαροκινός έβγαλε τη σέντρα στο πίσω δοκάρι, όπου περίμενε ο... φρεσκοκουρεμένος Κροάτης στόπερ (πάει πλέον η αλογοουρά), που με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 3-0 για τους «πράσινους».

Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρεις σπουδαίες ευκαιρίες του Ανδρέα Τεττέη. Στο 52’ από σέντρα του Καλάμπρια έπιασε κεφαλιά-ψαράκι που πέρασε άουτ, ενώ στο δίλεπτο 56’-57’ νικήθηκε δύο φορές απ’ τον Τσομπανίδη σε δύο υπέροχες ενέργειες του διεθνούς Έλληνα επιθετικού. Στο 56’ το σουτ που επιχείρησε ο Τεττέη, οδήγησε στην «απογείωση» του γκολκίπερ του Πανσερραϊκού στο «παραθυράκι» του για να απομακρύνει σε κόρνερ, ενώ στην εκτέλεση του κόρνερ πήρε την κεφαλιά, που έδιωξε ξανά ο Τσομπανίδης εντυπωσιακά.

Μετά το 60’ το ματς άρχισε να... σβήνει με τον Παναθηναϊκό να ρίχνει τις «στροφές» του και τον Πανσερραϊκό να δείχνει ένα «κλικ» πιο επιθετικός μετά την είσοδο του Καρέλη. Στο 71’ μάλιστα ακυρώθηκε ως οφσάιντ το γκολ του Ιβάν από το γύρισμα του Καρέλη, διότι ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκτεθειμένος την ώρα που πήρε την μπάλα.

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0

Σκόρερ: 4’ Τζούριτσιτς (1-0), 15’ πέναλτι Ζαρουρί (2-0), 39’ Γεντβάι (3-0)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθήνας)

Κίτρινες: 50’ Γεντβάι - 3’ Ιβάν, 21’ Σοφιανός, 36’ Ομεονγκά, Ντε Μάρκο.

Αποβολές: -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Γεντβάι (86’ Ίνγκασον), Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (80’ Σιώπης), Τσέριν, Πελίστρι (66’ Μπόκος), Τζούριτσιτς (66’ Ρενάτο Σάντσες), Ζαρουρί (81’ Κυριακόπουλος), Τεττέη.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης (59’ Ουαγκέ), Φέλτες, Ομεονγκά (46’ Δοϊρανλής), Τσαούσης, Ντάνκαν, Λιάσος, Νάνελι (46’ Γκελασβίλι), Σοφιανός (59’ Καρέλης), Ντε Μάρκο, Ιβάν (77’ Μασκανάκης).