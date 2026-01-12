Παναθηναϊκός: Η ταχύτητα που του έλειπε, ο Τεττέη της Κηφισιάς και το ζητούμενο για τη συνέχεια

Δύο εύκολες νίκες έχει πανηγυρίσει στη σεζόν ο Παναθηναϊκός. Και οι δύο ήρθαν απέναντι στον τελευταίο της Stoiximan Super League Πανσερραϊκό, με το ίδιο ακριβώς σκορ (3-0), δεχόμενος στο «παγωμένο» ΟΑΚΑ λιγότερη πίεση/απειλή από ότι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στις Σέρρες. Πρακτικά, το βράδυ της Κυριακής το τριφύλλι καθάρισε από το πρώτο 45λεπτο, εκμεταλλευόμενος τα δύο πέναλτι-δώρο του Πανσερραϊκού μέσα σε 15'.

Τι διαφορετικό είδαμε όμως σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς στον Παναθηναϊκό; Ταχύτητα, νοοτροπία, διάθεση και διαχείριση, στοιχεία τα οποία πρόσθεσαν με την παρουσία τους στην βασική εντεκάδα δύο παίκτες που ο Μπενίτεθ μοιάζει να θεωρεί σημαντικούς για το παιχνίδι του: ο Αντρέας Τεττέη και ο Φακούντο Πελίστρι.

Έπαιξε πιο γρήγορα

Πρώτο στοιχείο της εικόνας των «πράσινων» που διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια του 2025 ήταν η ταχύτητα. Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε στην εντεκάδα του γρήγορους ποδοσφαιριστές και άμεσα αυτό επηρέασε συνολικά τον ρυθμό όλων των παικτών. Ο Πελίστρι μπορεί να μην σκόραρε, μπορεί να μην μοίρασε καμία ασίστ στο παιχνίδι, παρόλα αυτά αποτελεί μεγάλο κέρδος για τον Μπενίτεθ η επιστροφή του, μετά από 4 μήνες απουσίας. Ο Ουρουγουανός έλειψε πολύ το προηγούμενο διάστημα και το ζητούμενο πλέον είναι να παραμείνει υγιής, για την απαιτητική συνέχεια της σεζόν.

Ο Φακούντο Πελίστρι/Πηγή: Eurokinissi

Συνολικά ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να παίξει πιο άμεσα, όποτε μπορούσε έψαχνε συνεργασίες σε μικρούς χώρους με μια επαφή και με την προσθήκη του χαφ που θα του ανεβάσει την ποιότητα, ελπίζει να βρει σταθερότητα σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού.

Ο Τεττέη το... έπιασε από την Κηφισιά

Ο έτερος... game changer μπήκε στο ντεμπούτο του και έκανε αυτά που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Κηφισιά, ακόμα και αν δεν κατάφερε να βρει δίχτυα λόγω των εντυπωσιακών επεμβάσεων του κίπερ των Σερραίων. Ο Αντρέας Τεττέη δεν είχε καθόλου άγχος, έκανε το παιχνίδι του και ίσως να άξιζε μια από τις δύο εκτελέσεις πέναλτι, για να κάνει ιδανικό ντεμπούτο με τα πράσινα.

Ο Αντρέας Τεττέη/Πηγή: Eurokinissi

Ο 24χρονος φορ κουβάλησε μπάλα, μοίρασε παιχνίδι, απείλησε και συνολικά πρόσθεσε στοιχεία που έλειπαν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο του ενενηντάλεπτο, είχε 6 τελικές προσπάθειες με 0,3 Xgoals, 13 μονομαχίες εκ των οποίων κέρδισε τις 10 (4/4 κερδισμένες στον αέρα), ενώ συμμετείχε και ανασταλτικά, μετρώντας 3 ανακτήσεις τις μπάλας στο επιθετικό τρίτο.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ο Μπενίτεθ έσπευσε να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον νέο του παίκτη μετά το τέλος του αγώνα. Ο Ισπανός πιστεύει πως ο Τεττέη έχει τα στοιχεία να πρωταγωνιστήσει και όπως έδειξε από το πρώτο του παιχνίδι, αυτός θα αποτελέσει τον βασικό επιθετικό της ομάδας ιδίως μετά τον τραυματισμό του Σίριλ Ντέσερς.

Το 2026 άρχισε όπως επιθυμούσαν στο «τριφύλλι», η άμεση συνέχεια όμως μπορεί από πολύ νωρίς να επαναφέρει τη γκρίνια στο κλαμπ. Ακολουθούν δύο ντέρμπι σε Κύπελλο και πρωτάθλημα με Άρη και ΑΕΚ αντίστοιχα, στα οποία ο Παναθηναϊκός ψάχνει δύο μεγάλα αποτελέσματα, για να μην στραβώσει τη χρονιά του από το ξεκίνημα της...