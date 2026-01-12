«Ο Παναθηναϊκός πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ για Αντίνο»

Ο Παναθηναϊκός δείχνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, προσπαθώντας να ξεπεράσει τα εμπόδια που θέτει η Γοδόι Κρουζ και τα… τερτίπια του προέδρου της, Χοσέ Μανσούρ.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Αργεντινό δημοσιογράφο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι «πράσινοι» κατέθεσαν νέα, αισθητά βελτιωμένη πρόταση, η οποία ανεβάζει κατακόρυφα το συνολικό κόστος της μεταγραφής και δείχνει τη διάθεση του συλλόγου να «τινάξει την μπάνκα στον αέρα» για τον 19χρονο εξτρέμ (1,74 μ.).

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός φέρεται να προσφέρει 10,2 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Αντίνο, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και ειδικός όρος: η Γοδόι Κρουζ θα λάβει επιπλέον 3,4 εκατομμύρια ευρώ για το υπόλοιπο 25% που θα διατηρήσει, σε περίπτωση που ο παίκτης δεν πωληθεί μέσα στην επόμενη διετία.

🚨{EXCLUSIVO} #Panathinaikos SUBIÓ LA OFERTA por Santino Andino.



📌€10.2M por el 75% de los derechos económicos.



📍Además, #GodoyCruz podría recibir €3.4M por el 25% en caso que los 🇬🇷 no vendan al jugador en dos años.



👉🏾La operación está CERCA de cerrarse. pic.twitter.com/DkCFoLPLkB — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 12, 2026

Όπως σημειώνει ο Γκρόβα, οι πιέσεις του Παναθηναϊκού φαίνεται πλέον να αποδίδουν καρπούς, με τον αργεντίνικο σύλλογο να βρίσκεται κοντά στο να αποδεχθεί την πρόταση και να ανοίξει τον δρόμο για τη μετακόμιση του Σαντίνο Αντίνο στην Ελλάδα.