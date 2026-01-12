Παναθηναϊκός: Κλείνει Κραλ το «τριφύλλι» για τον άξονα - Το who is who του Τσέχου

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την εύκολη «πρεμιέρα» στις αγωνιστικές υποχρεώσεις απέναντι στον Πανσερραϊκό (3-0) και προχωρά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό με γοργούς ρυθμούς. Μετά την απόκτηση των Τεττέη, Παντελίδη, Κοντούρη και Τσάβες, οι «πράσινοι» θέλουν να κλείσουν το κενό στην θέση «8» και βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του 28χρονου Τσέχου μέσου, Άλεξ Κραλ.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν αθόρυβα για την απόκτηση του Κραλ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το προσεχές καλοκαίρι με την Ουνιόν, στην οποία δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του προπονητή της. Ο υψηλόσωμος αμυντικός μέσος (1,86μ.) αναζητά περισσότερο χρόνο συμμετοχής, καθώς τη φετινή σεζόν ο ρόλος του στη γερμανική ομάδα είναι περιορισμένος, μετρώντας εννέα εμφανίσεις στην Bundesliga κυρίως ως αναπληρωματικός.

Το who is who του Κραλ

Ο Άλεξ Κραλ διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, έχοντας αγωνιστεί στην Bundesliga, τη La Liga και την Premier League. Η πορεία του περιλαμβάνει σταθμούς όπως η Σπαρτάκ Μόσχας (η οποία είχε δαπανήσει 12 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του από τη Σλάβια Πράγας), η Γουέστ Χαμ, η Σάλκε και η Εσπανιόλ.



Με 48 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Τσεχίας και παραστάσεις από το Champions και το Europa League, ο Κραλ θεωρείται μια λύση που προσθέτει ποιότητα και βάθος στον άξονα.

Ο Κραλ αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος στη καριέρα του, έχοντας αγωνιστεί σε αρκετά παιχνίδια ως οκτάρι και μερικές φορές ως στόπερ λόγω του ύψους του. Σε 286 συμμετοχές στην καριέρα του ο 27χρονος μετρά 4 γκολ και 18 ασίστ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θεωρεί τον Τσέχο τον παίκτη που θα του φέρει την απαραίτητη ισορροπία στον άξονα, προσθέτοντας ταυτόχρονα ύψος στην ομάδα.