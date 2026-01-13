Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία για Αντίνο - Τα δεδομένα του deal με τη Γοδόι Κρουζ

Μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφικής κίνησης φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, με τον Σαντίνο Αντίνο να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Αθήνα. Στην Αργεντινή επιμένουν πως οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία, με τις διαδικασίες να περνούν πλέον στο στάδιο της ανταλλαγής εγγράφων και των γραφειοκρατικών λεπτομερειών.

Το οικονομικό σκέλος και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα diariouno.com.ar, η μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης, με τους δικηγόρους των δύο συλλόγων να επεξεργάζονται τους όρους των συμβολαίων. Το deal ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γοδόι Κρουζ χαρακτηρίζεται από υψηλά οικονομικά μεγέθη, καθώς οι «πράσινοι» φέρονται διατεθειμένοι να δαπανήσουν περίπου 10,2 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 75% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Πέρα από το κόστος της μεταγραφής, η διοίκηση του «τριφυλλιού» έχει στρώσει «χαλί» εκατομμυρίων και στα πόδια του νεαρού άσου. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στον Αντίνο προσφέρεται πολυετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν το 1,2 εκατομμύριο ευρώ.

Οι τελευταίες εκκρεμότητες

Παρότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε τελικό στάδιο, απομένουν ορισμένα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο πληρωμής και τις απαραίτητες τραπεζικές εγγυήσεις, προκειμένου η μετακίνηση να επικυρωθεί και επίσημα. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια απρόσμενη ανατροπή της τελευταίας στιγμής, η αποστολή των τελικών εγγράφων από την πλευρά της αργεντίνικης ομάδας θα ανοίξει τον δρόμο για το ταξίδι του Αντίνο στην Ελλάδα.

Η διαφαινόμενη έλευση του 20χρονου εξτρέμ αποτελεί μια ξεκάθαρη επένδυση για το μέλλον του Παναθηναϊκού, προσθέτοντας ταχύτητα και λατινοαμερικάνικη ποιότητα στις πτέρυγες της ομάδας.