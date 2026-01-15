Παναθηναϊκός: Η Daily Mail «φέρνει» τον Τάβερνιερ στο στόχαστρο των «πράσινων»

Η Daily Mail φέρνει στο προσκήνιο το όνομα του Τζέιμς Τάβερνιερ, του 34χρονου αρχηγού της Ρέιντζερς, ως πιθανό στόχο του Παναθηναϊκού, αν και από το ίδιο ρεπορτάζ δεν επιβεβαιώνεται κάποιο επίσημο ενδιαφέρον από την ελληνική ομάδα.



Ο Άγγλος δεξιός μπακ βρίσκεται στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του με τους «Gers» και φέτος έχει δώσει εντυπωσιακές επιδόσεις, σε 37 συμμετοχές έχει σκοράρει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ, με συνολικά πάνω από 2.700 αγωνιστικά λεπτά στο πρωτάθλημα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή η σταθερότητα τον καθιστά έναν από τους πιο παραγωγικούς αμυντικούς στη Σκωτία, γνωστό για την ικανότητά του στο επιθετικό παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά.



Ο Τάβερνιερ έχει περάσει όλη του την καριέρα στο Νησί, αγωνιζόμενος σε ομάδες όπως η Νιουκάστλ, η Γουίγκαν και η Μπρίστολ Σίτι, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοκιμάσει μια εμπειρία σε ξένο πρωτάθλημα. Η πιθανή μετακίνησή του στην Ελλάδα θα σήμαινε το πρώτο του βήμα εκτός Βρετανίας, κάτι που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε κάθε σενάριο.



Παρόλο που το δημοσίευμα της Daily Mail αναδεικνύει ένα ενδεχόμενο ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από την ελληνική ομάδα ή τον παίκτη.