Από το... χάος του Παναθηναϊκού στην «γκάφα» - Ο Ντραγκόφσκι «δώρισε» γκολ στο ντεμπούτο του (vid)

Αναμφίβολα, το παιχνίδι με τα πόδια δεν αποτελεί το δυνατό σημείο του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, κάτι που ο Πολωνός τερματοφύλακας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά, αυτή τη φορά στο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα.

Λίγες μόλις ώρες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ, ο 28χρονος γκολκίπερ πήρε φανέλα βασικού σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην ουγγρική Πάκσι. Με αφορμή την επιστροφή του στην πατρίδα του, ο Ντραγκόφσκι μίλησε ανοιχτά για τη μεταγραφή, αλλά και για το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το «τριφύλλι».

Ο Πολωνός τερματοφύλακας δεν δίστασε να παραδεχθεί πως επιθυμούσε την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, κάνοντας λόγο για «χάος στην ομάδα», χωρίς ωστόσο να επεκταθεί περαιτέρω στις δηλώσεις του ή να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το ντεμπούτο του με τη Βίτζεβ Λοτζ μόνο ιδανικό δεν ήταν. Μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, ένα λάθος υπολογισμού σε πάσα με τα πόδια έφερε τον αντίπαλο επιθετικό σε θέση βολής, με την μπάλα –μετά από μια μικρή περιπέτεια– να καταλήγει στα δίχτυα για το 0-1 υπέρ της Πάκσι. Για καλή του τύχη, η ομάδα του έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 2-1, γλυτώνοντας από... κάζο τον πρώην «πράσινο» τερματοφύλακα.

Δείτε το λάθος του Ντραγκόφσκι στο 9:30 του βίντεο