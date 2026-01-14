Κύπελλο Ελλάδας: Οι κυρώσεις σε περίπτωση μη ύπαρξης παίκτη κάτω των 21 στο παιχνίδι

Με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της, η ΕΠΟ παρουσίασε τον περασμένο Μάιο μια ριζικά ανανεωμένη πρόταση για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ανάμεσα στις σημαντικές καινοτομίες, προβλέπεται υποχρεωτική συμμετοχή νεαρών Ελλήνων παικτών, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγική διαδικασία και να ενδυναμωθούν οι Εθνικές Ομάδες. Παράλληλα, στα κριτήρια ισοβαθμίας θα επιβραβεύεται η επιθετική προσέγγιση, κάτι που ενθαρρύνει το θέαμα.

Οι συγκεκριμένοι όροι είναι:

Υποχρεωτική συμμετοχή σε κάθε αγώνα σε όλες τις φάσεις ενός παίκτη γεννηθέντα το 2004 ή νεότερο

Πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας

Υποχρεωτική η συμμετοχή του καθόλη τη διάρκεια του αγώνα

Υποχρεωτική η συμμετοχή του καθόλη τη διάρκεια του αγώνα Υποχρεωτική η συμμετοχή και στην παράταση

Σε περίπτωση αλλαγής πρέπει να αντικατασταθεί με ποδοσφαιριστή που πληροί τα ως άνω κριτήρια

Μόνο στην περίπτωση κόκκινης κάρτας αυτού του ποδοσφαιριστή δεν ισχύουν τα παραπάνω

Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καθορίζει πως κάθε ομάδα οφείλει να αγωνίζεται με τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή στην αρχική της ενδεκάδα, ο οποίος θα έχει γεννηθεί το 2004 ή αργότερα. Η οδηγία αυτή αφορά τη σύνθεση των 11άδων σε όλα τα ματς της διοργάνωσης, ενισχύοντας τον ρόλο των νεαρών παικτών.

Οι κυρώσεις αν δεν υπάρξει νεαρός παίκτης στην ενδεκάδα

Ο έλεγχος της συμμετοχής των νεαρών ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα γίνεται από τον διαιτητή της εκάστοτε αναμέτρησης. Αναλυτικά όμως τι ισχύει σε περίπτωση που υπάρξει θέμα με τον νεαρό ποδοσφαιριστή της κάθε ομάδας:



Η παράβαση του κανονισμού από κάποια ομάδα χορηγεί το δικαίωμα ένστασης για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 ε του Κ.Α.Π. κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα, εφόσον γίνει ένσταση, θα χάσει το ματς με 3-0!

Σε περίπτωση αλλαγής πρέπει να αντικατασταθεί με ποδοσφαιριστή που πληροί αυτά τα κριτήρια.

Σε περίπτωση τραυματισμού του παραπάνω ποδοσφαιριστή στον αγώνα και εφόσον δεν υπάρχει αλλαγή ποδοσφαιριστή που να πληροί τα παραπάνω κριτήρια ή δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής του λόγω συμπλήρωσης των αλλαγών, η ομάδα θα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο.

Η υποχρέωση συμμετοχής παύει να ισχύει στην περίπτωση κόκκινης κάρτας αυτού του ποδοσφαιριστή ή τραυματισμού του (χωρίς τη δυνατότητα αντικατάστασής του λόγω συμπλήρωσης των αλλαγών).

