Κύπελλο Ελλάδας: Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Έπειτα από μία εβδομάδα το Κύπελλο Ελλάδας επιστρέφει στη δράση. Για την Τετάρτη (14/01) είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν όλοι οι αγώνες της προημιτελικής φάσης του θεσμού, οπότε θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα πάρουν τα εισιτήρια για τους «4».

Το πρώτο παιχνίδι της ημέρας θα διεξαχθεί στη Λιβαδειά, εκεί όπου ο Λεβαδειακός θα υποδεχτεί την Κηφισιά. Η αναμέτρηση αυτή θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 1HD.

Ακολούθως στην OPAP Arena η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 3HD.

Το μεγάλο ντέρμπι της προημιτελικής φάσης θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός στις 18:30 θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ, σε μία αναμέτρηση που μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 2HD.

Το τελευταίο εισιτήριο για τους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας θα προκύψει στο ΟΑΚΑ. Στις 20:30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Άρη. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

15:00 Λεβαδειακός - Κηφισιά (Δημ. Στάδιο Λιβαδειάς)

17:00 ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)

18:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ («Γ. Καραϊσκάκης»)

20:30 Παναθηναϊκός - Άρης (ΟΑΚΑ)

Ποδοσφαιρική δράση και στο Κόπα Άφρικα με Ελ Καμπί εναντίον Μπρούνο

Το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα αντιμετωπίσει τη Νιγηρία του συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Μπρούνο Ονιαμαέτσι. Στον άλλον ημιτελικό, η Σενεγάλη θα κοντραριστεί με την Αίγυπτο των Σαλάχ και Μαρμούς.



Οι δυο ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου με ώρα έναρξης στις 19:00 και τις 22:00 και θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.