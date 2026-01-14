Αμυντικά τείχη: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ανάμεσα στις πιο «άτρωτες» άμυνες της Ευρώπης με βάση τα xG

Σε μια λίστα που αποτυπώνει με αριθμούς την πραγματική αμυντική ισχύ των ομάδων, ο Ολυμπιακός καταγράφει μια εντυπωσιακή ευρωπαϊκή διάκριση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του CIES Football Observatory, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 4η θέση ανάμεσα στις ομάδες των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων με τα λιγότερα expected goals (xG) που δέχονται ανά 90 λεπτά.

Η ελληνική ομάδα εμφανίζει μέσο όρο 0,65 xG ανά αγώνα, επίδοση που την τοποθετεί πάνω από συλλόγους με μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία και διεθνή εμπειρία, όπως η Άρσεναλ και η Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 6η θέση της σχετικής λίστας με μόλις 0,69 xG παθητικό ανά 90', σε ισοβαθμία με τη Σαχτάρ, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των ελληνικών ομάδων στο αμυντικό κομμάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Πόρτο με 0,51 xG, ακολουθούμενη από την Μπάγερν Μονάχου (0,55) και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (0,63). Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παρεμβάλλονται ανάμεσα σε συλλόγους από Πορτογαλία και Γερμανία, δύο πρωταθλήματα με έντονη τακτική κουλτούρα, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της αμυντικής τους λειτουργίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το ότι η μέτρηση των xG δεν βασίζεται στα γκολ που δέχεται μια ομάδα, αλλά στην ποιότητα των τελικών προσπαθειών των αντιπάλων. Με απλά λόγια, οι Πειραιώτες και κατά συνέπεια ο «δικέφαλος» του Βορρά, δεν περιορίζονται μόνο στο να «καθαρίζουν» φάσεις, αλλά δεν επιτρέπουν καν στους αντιπάλους τους να δημιουργούν επικίνδυνες ευκαιρίες.

Η παρουσία δύο ελληνικών συλλόγων στο Top 6 της σχετικής λίστας δείχνει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάνει άλματα τακτικής ωρίμανσης, με έμφαση στην οργάνωση, τις αποστάσεις και τη συνολική αμυντική συμπεριφορά.