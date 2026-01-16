Έπος: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έγινε... τραγούδι (vid)

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς μετά το σημαντικό «διπλό» - πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» (0-2) για το Κύπελλο Ελλάδας, ο Ρουμάνος τεχνικός έγινε το κεντρικό πρόσωπο.

Φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά», εμπνευσμένοι από τη δημοφιλή ρουμανική επιτυχία «Made In Romania», δημιούργησαν μια ελληνική διασκευή του τραγουδιού με τίτλο «Gata Roumanikia», η οποία είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στον 56χρονο προπονητή.

Ο Λουτσέσκου, ο οποίος διανύει τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της ομάδας, αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους και πλέον επιτυχημένους τεχνικούς στην ιστορία του συλλόγου, έχοντας ήδη ξεπεράσει το φράγμα των 300 αγώνων, με απολογισμό δύο Πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα.

Η κυκλοφορία του εν λόγω τραγουδιού αποτυπώνει την απήχηση που έχει ο Ρουμάνος τεχνικός στις τάξεις των οπαδών. Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές σε μικρό χρονικό διάστημα και προφανώς έχει γίνει ήδη viral.