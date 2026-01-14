Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2: Προκρίθηκε με μαγικό πρώτο ημίχρονο στα ημιτελικά ο δικέφαλος

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αναμετρήθηκαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να παίρνει μεγάλη πρόκριση απέναντι στους «ερυθρόλευκους» κερδίζοντας με 0-2.

Ένα ημίχρονο χρειάστηκε ο δικέφαλος στο Γ.Καραϊσκάκης, καθώς ο Μύθου «πάγωσε» το γήπεδο από νωρίς (7') όταν μετά από πάσα του Ζίβκοβιτς πέρασε τον Τζολάκη και έκανε το 0-1. Πρίν καν προλάβει να αντιδράσει ο Ολυμπιακός, ο δικέφαλος «ξαναχτύπησε» με ασίστ και πάλι του Ζίβκοβιτς, ο Οζντόεφ έκανε δυο τα τέρματα των φιλοξενούμενων. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, η ένταση αυξήθηκε, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν αρκετά παράπονα από τον διαιτητή Τσακαλίδη για κάποια σφυρίγματά στην αναμέτρησης.

Η αναμέτρηση

Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή στα πρώτα λεπτά, όμως ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με τον Μυθου στο 7’ μετά από κάθετη πάσα του Ζίβκοβιτς, με τον νεαρό επιθετικό του δικεφάλου να περνάει τον Τζολάκη και να πλασάρει σε κενή εστία, πετυχαίνοντας τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Οι «ερυθρόλευκοι» πάνω που προσπαθούσαν να συνέλθουν από την ψυχρολουσία του γκολ που δέχτηκαν, στο 14’ ο δικέφαλος «πάγωσε» εκ νέου το «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε την δεύτερη του ασιστ, αυτή την φορά στο Οζντόεφ, ο οποίος με φανταστικό τελείωμα μέσα από την περιοχή άφησε «άγαλμα» τον Τζολάκη και έκανε το 0-2. Ο Ολυμπιακός έδειχνε βραχυκυκλωμένος και προσπαθούσε να βρει μια στιγμή να πάρει ψυχολογία. Στο 22’ απείλησε για πρώτη φορά με ένα σουτ του Τσικίνιο μέσα από την περιοχή που κόντραρε στον Μιχαηλίδη και πέρασε εκτός.

Οι πανηγυρισμοί των παικτών του δικεφάλου / Eurokinissi

Στο 31’ μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Κωνσταντέλιας έπιασε ένα δυνατό σουτ με το δεξί και είδε τον Τζολάκη να κάνει δύσκολη απόκρουση. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ουσιαστική απειλή για την εστία του Τσιφτση, καθώς προσπαθούσαν να το κάνουν με μακρινά σουτ, όπως αυτό του Κοστίνια στο 33’ μετά από σέντρα του Τσικίνιο, που όμως έστειλε την μπάλα άουτ. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με αποδοκιμασίες από τους φίλους των γηπεδούχων λόγω της εικόνας που παρουσίασε η ομάδα τους στα μισά της αναμέτρησης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Μαρτίνς και Κωνσταντέλιας σε μια μονομαχία / Eurokinissi

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ακριβώς όπως το πρώτο. Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή και ο ΠΑΟΚ πήγε να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους με μια αντεπίθεση στο 49', που ο Τάισον έστρωσε στον Μύθου, του οποίου το σουτ απέκρουσε ο Τζολάκης. Οι γηπεδούχοι έχασαν μια πολύ σημαντική ευκαιρία δυο λεπτά μετά όταν ο Μουζακίτης έκανε ένα φανταστικό σουτ, όμως ο Τσιφτσής εκτινάχθηκε στο «γάμα» και παραχώρησε κόρνερ. Ο εκνευρισμός αυξανόταν και το ματς γινόταν όλο και περισσότερο ντέρμπι, με δυνατά μαρκαρίσματα, και τον δικέφαλο να κάνει καλή διαχείριση, ενώ οι πειραιώτες με κάποια γεμίσματα στην περιοχή και με απειλές από από μακριά δεν έδειχναν να έχουν τρόπο για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις. Στο 77' ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να βάλει τρίτο γκολ όταν ο Ζίβκοβιτς έκλεψε από τον Ρέτσο και βγήκε σε τετ-α-τετ με τον Τζολάκη, καθυστέρησε όμως και χάθηκε η ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Όσο περνούσε η ώρα ο δικέφαλος οπισθοχωρούσε με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να πάρουν πιο πολύ χώρο στο γήπεδο και να ανεβάσουν τις γραμμές τους ψάχνοντας ένα γκολ. Στο 91' ήταν η μεγαλύτερη φάση για τον Ολυμπιακό όταν ο Ταρέμι βρέθηκε μπροστά στον Τσιφτσή όμως νικήθηκε από τον τερματοφύλακα του δικεφάλου, και στην επαναφορά ο Ποντένσε έστειλε την μπάλα ψηλά.

Η μεγάλη απόκρουση του Τσιφτσή στο 90' / Eurokinissi

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια(Ροντινέι 46’),Ρέτσος, Μπιανκόν(Καλογερόπουλος 80’), Ορτέγκα, Γκαρσία(Έσε 64’), Μουζακίτης, Τσικίνιο(Ποντένσε 64’), Γιαζίτσι(Γιάρεμτσουκ 32’), Μάρτινς, Ταρέμι

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Τάισον(Ζαφείρης 58’), Κωνσταντέλιας(Γιακουμάκης 71’), Ζίβκοβιτς(Πέλκας 90’), Μύθου(Χατσίδης 71’)