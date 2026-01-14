Παναθηναϊκός-Άρης 3-0: Μπακασέτας show στο ΟΑΚΑ με χατ-τρικ αρχηγού και «πράσινη» πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Άρη για τον τελευταίο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το «τριφύλλι» επικράτησε με σκορ και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε διπλό αγώνα, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήταν καλύτερη και κρατώντας το επιθετικό της πλάνο κατάφερε να επικρατήσει του Άρη, ο οποίος είχε πολλές ευκαιρίες. Ο Μπακασέτας σκόραρε το πρώτο του χατ-τρικ, ενώ Τετέι και Παντελίδης άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Οι πρώτες εντυπώσεις

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά δημιουργώντας μια καλή στιγμή στο 4ο μόλις λεπτό με το νέο μεταγραφικό απόκτημα του, τον Παντελίδη, να κάνει μια ωραία ενέργεια. Τελικός αποδέκτης ήταν ο Αντρέα Τετέι που έκανε μια προσπάθεια, η οποία όμως ανατράπηκε από τους αμυντικούς του Άρη σε κόρνερ.

Στο 10ο λεπτό έπειτα από ένα λάθος, ο Άρης βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Μόντσου να χάνει μια μεγάλη διπλή ευκαιρία, αφού ο Λαφόν του αρνήθηκε την πρώτη απόπειρα και η δεύτερη πέρασε λίγο πάνω από το δεξί δοκάρι.

Δύο λεπτά αργότερα το τριφύλλι σε οργανωμένη επίθεση και πάλι από τη δεξιά πτέρυγα, έβγαλε σε πλεονεκτική θέση τον Τετέι, ο οποίος γύρισε πολύ ωραία μέσα στην περιοχή, αλλά ο Τεχέρο έβαλε κόντρα στην προσπάθεια του Μπόκου.

Το 1-0 με τον αρχηγό

Στο 16ο λεπτό ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Τάσος Μπακασέτας με ένα πολύ ωραίο ζυγισμένο σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια δυο αντιπάλων του και αφήνοντας ανήμπορο τον τερματοφύλακα του Άρη. Η ενέργεια προήλθε έπειτα από σέντρα του πολύ επικίνδυνου Καλάμπρια, ο οποίος σε αυτό το πρώτο μισό του αγώνα, φαίνεται να ταλαιπωρεί πολύ την άμυνα των «κιτρινόμαυρων».

Λίγα λεπτά μετά, στο 21ο λεπτό, ο πολύ δραστήριος Παντελίδης απείλησε με ένα σουτ, το οποίο όμως κόντραρε και ήρθε εύκολα στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Οι νέες μεταγραφές των «πράσινων» Τετέι και Παντελίδης συνεργάστηκαν εξαιρετικά στο 26ο λεπτό, αλλά το τακουνάκι του δεύτερου, πήγε στην αγκαλιά του έτοιμου γκολκίπερ του Άρη.

Η αντίδραση του Άρη

Στο επόμενο διάστημα, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ με ωραίες συνεργασίες προσπαθούσε να βγει μπροστά και να απειλήσει την εστία του Ιβοριανού Λαφόν, όμως τους έλειπε η τελική πάσα. Στο 33ο λεπτό μετά την επιμονή του Ράτσιτς, οι Θεσσαλονικείς εκδήλωσαν μια καλή ενέργεια με τον Γιένσεν όμως, ο τελευταίος δεν κατάφερε να φτάσει εγκαίρως στην μπάλα, κερδίζοντας ωστόσο ένα κόρνερ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα μαγικό κοντρόλ και ένα γλυκό πλασέ του ποιοτικότερου ποδοσφαιρστή του Άρη, Λορέν Μορόν, έπειτα από γύρισμα του Άλβαρο, είδε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να πετάει τη μπάλα σε κόρνερ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο επικίνδυνος Τετέι συνεργάστηκε άψογα με τον Σβιντέρσκι και βγήκε μπροστά, όμως οι αμυντικοί του Άρη, παραχώρησαν κόρνερ. Ο προπονητής των φιλοξενούμενων διαμαρτυρήθηκε για φάουλ πάνω στον Πέρεθ και αντίκρισε την κίτρινη κάρτα από τον Ευαγγέλου.

Ο Άρης ξεκίνησε το δεύτερο μέρος πολύ δυναμικά και απείλησε με διπλή ευκαιρία. Η σέντρα του Τεχέρο για τον Γιένσεν ήταν καλή, αλλά ο τελευταίος δεν την βρήκε όπως θα ήθελε και η μπάλα κατέληξε στον Παντελίδη, ο οποίος απείλησε. Ο απίστευτος όμως, Καλάμπρια, σταμάτησε το σουτ του Έλληνα εξτρέμ, η μπάλα όμως έμεινε ζωντανή και λίγο έλειψε να καταλήξει σε ένα περίεργο γκολ.

Δύο Πέναλντι σε 10 λεπτά και 3-0 για τους «πράσινους» με υπογραφή Μπακασέτα

Έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ του αρχηγού του Παναθηναϊκού στο 52ο λεπτό, ο αμυντικός του Άρη, Ρόουζ, ανέτρεψε τον Σβιντέρσκι, βλέποντας την κίτρινη κάρτα και δίνοντας την ευκαιρία στον Έλληνα αρχηγό να διπλασιάσει τα τέρματά του, με μια πολύ δυνατή εκτέλεση πέναλντι.

Στο 55ο λεπτό ο Μπόκος συνεργάστηκε άψογα με τον Καλάμπρια, η διπλή προσπάθεια του τελευταίου όμως δεν ήταν ικανή, να διευρύνει το σκορ. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλευόμενος το μομέντουμ και την αδράνεια των φιλοξενούμενων, απείλησε ξανά και σε ένα ακόμα κόρνερ στο 62ο λεπτό, ο Τουμπά ανατράπηκε από τον απρόσεκτο Ρόουζ. Ο Μπακασέτας ήταν και πάλι εύστοχος, πετυχαίνοντας το πρώτο του χατ-τρικ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Το «τριφύλλι» συνέχισε να απειλεί με ένα ωραίο σουτ του Ίνγκασον στο 67ο λεπτό, ενώ ο Ισπανός τεχνικός Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή προκειμένου να ξεκουράσει τους παίκτες του ενόψει του πολύ κρίσιμου αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στην Opap Arena. Το δίδυμο Παντελίδη-Τετέι βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο κατα χειροκροτούμενο από τους φιλάθλους των «πράσινων», σε μια πολύ ωραία στιγμή.

Ο Άρης απείλησε με ένα σουτ του κεντρικού αμυντικού Φαμπιάνο, όμως η μπάλα πέρασε λίγο έξω. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 77ο λεπτό ο Αθανασιάδης αρνήθηκε το 4-0 σε διπλή ενέργεια των Σβιντέρσκι και Μπόκου. Ο αρχηγός και αδιαμφισβήτητα ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα έφυγε στο 79ο λεπτό, επίσης σε standing ovation από τους φίλους του Παναθηναϊκού και την θέση του πήρε ο Ρενάτο Σάντσες, που φαίνεται να βρήκε πάλι ρυθμό έπειτα από τον τραυματισμό του.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας (Κυριακόπουλος 71'), Τσιριβέγια, Μπακασέτας (Ρενάτο Σάντσες 79'), Παντελίδης (Ζαρουρί 71'), Μπόκος, Σβιντέρσκι (Νεμπής 90'), Τετέι (Πάντοβιτς 71').

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Πέδρο Άλβαρο, Ρόουζ (Φαμπιάνο 66'), Φαντιγκά, Κάρλες Πέρεθ(Ντουντού 66'), Γιένσεν (Μπουσαϊντ 75'), Ράτσιτς (Γαλανόπουλος 66'), Μόντσου, Παναγίδης, Μορόν (Δώνης 87').