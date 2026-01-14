Λεβαδειακός - Κηφισιά 2-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας οι Βοιωτοί μετά από 41 χρόνια

Η απίθανη πορεία του Λεβαδειακού σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται! Η ομάδα της Βοιωτίας φιγουράρει στην 4η θέση του πρωταθλήματος και το απόγευμα της Τετάρτης (14/01) έδειξε ότι χωρούν δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Βγήκε νικήτρια με 2-0 από τον προημιτελικό του θεσμού κόντρα στην Κηφισιά και πανηγύρισε την πρόκριση στους «4» για δεύτερη φορά στην ιστορία της, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των ΑΕΚ, ΟΦΗ!

Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με «ζωγραφιά» του Μάγκνουσον στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα των βορείων προαστίων υπέπεσε σε πολλά λάθη στο δεύτερο 45λεπτο. Παρόλα αυτά θα μπορούσε στο φινάλε να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Στο 90'+4', όμως οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, Ζέρσον Σόουζα, Ραμίρεζ υπέπεσαν σε διαδοχικά λάθη και ο Μπάλτσι που είχε έρθει από τον πάγκο σημείωσε το πιο εύκολο γκολ της καριέρας του σε κενή εστία και διαμόρφωσε το 2-0.

Το ματς

Στο πρώτο 15λεπτο το ματς ήταν απόλυτα ισορροπημένο χωρίς να υπάρξει τελική προσπάθεια. Από εκεί και έπειτα, όμως ο Λεβαδειακός ανέβασε ταχύτητα και το διάστημα 15' - 19' δημιούργησε τρεις πολύ καλές στιγμές για να πάρει το προβάδισμα.

Στο 15' ο Ραμίρεζ έσωσε εντυπωσιακά την εστία του σε κεφαλιά του Μάγκνουσον έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, στο 17' ο Πεντρόζο με κοντινή κεφαλιά δεν βρήκε στόχο και στο 19' ο Κωστή με σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα μόλις άουτ. Η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη της Κηφισιάς στα καρέ των Βοιωτών σημειώθηκε στο 34'. Από κλέψιμο του Έμπο ο Σιμόν σέντραρε από δεξιά και ο Αντόνισε με γυριστό έστειλε τη μπάλα πάνω στον Άνακερ. Στο 44' και από σέντρα του Μαϊντάνα ο Μανθάτης γλίστρησε στην προσπάθειά του να γυρίσει τη μπάλα με το στήθος και ο Χριστόπουλος από κοντά επωφελήθηκε και με κοντινό γυριστό την έστειλε πάνω στον Άνακερ.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα πήγαιναν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς γκολ, ήρθε το 1-0 με απίθανη εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον. Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός εκτέλεσε με το αριστερό και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ραμίρεζ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός έδειξε διάθεση να βρει ένα δεύτερο γκολ για να «καθαρίσει» την υπόθεση - πρόκριση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων εκμεταλλεύτηκε τα εύκολα λάθη των φιλοξενούμενων, που δεν μπορούσαν να κρατήσουν τη μπάλα, όμως δεν έβρισκε στόχο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι άστοχες τελικές των Παλάσιος (48'), Τσάπρα (64'). Η Κηφισιά στις καθυστερήσεις έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Πόμπο για την ισοφάριση και στο 90'+4' δέχτηκε δεύτερο γκολ. Ο Ζέρσον Σόουζα έκανε το γύρισμα με κεφαλιά - ψαράκι στον Ραμίρεζ, ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Μπάλτσι σε κενή εστία διαμόρφωσε το 2-0!

Γκολ: 45'+2' Μάγκνουσον, 90'+4' Μπαλτσι

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: 23' Κωστή, 90'+3' Άνακερ - 30' Πέρεθ, 76' Σιμόν, 90'+6' Θεοδωρίδης

Κόκκινες:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Λιάγκας, Βήχος, Τσάπρας, Μανθάτης (58' Μπάλτσι), Μάγκνουσον, Γκούμας (75' λ.τρ. Κάτρης), Τσιμπόλα (58' Τσόκαϊ), Κωστή, Παλάσιος (75' Λαγιούς), Πεντρόζο (84' Όζμπολτ).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Έμπο (59' Ζέρσον Σόουζα), Ρούμπεν (59' Αμανί), Αντόνισε (70' Μούσιολικ), Πατήρας (59' Κωνσταντακόπουλος), Χριστόπουλος (70' Θεοδωρίδης).

Πηγή: Athletiko.gr