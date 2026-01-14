ΑΕΚ - ΟΦΗ 0-1: Ο Σαλσέδο «πάγωσε» την OPAP Arena και χάρισε την πρόκριση στους Κρητικούς

Ο ΟΦΗ έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Κύπελλο και πέταξε εκτός Κυπέλλου την ΑΕΚ!

Η ομάδα της Κρήτης με πολύ καλή εμφάνιση νίκησε με 0-1 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό σε διπλά ματς.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς για δεύτερο σερί παιχνίδι ήταν μέτρια, έδειξε ανησυχητικά σημάδια και όπως και στο Χαριλάου έτσι και σήμερα δεν κατάφερε να έχει φρεσκάδα. Και ο ΟΦΗ με τις πολύ επικίνδυνες αντεπιθέσεις του κατάφερε στο 80' με το γκολ του Σαλσίδο να πάρει την ιστορική πρόκριση μέσα στην Αθήνα!

Το ματς

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να ξεκινήσει τον αγώνα με τον ΟΦΗ με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, τον Ρότα δεξί μπακ, τον Πενράις αριστερά, τον Μουκουντί με τον Ρέλβας στα στόπερ, τον Πινέδα με τον Μάνταλο στον άξονα, τον Κουτέσα αριστερά στην επίθεση, τον Ελίασον δεξιά και τον Καλοσκάμη πίσω από τον Γιόβιτς.

ια τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε με τον Χριστογεώργο κάτω από τα γκολπόστ, τον Κωστούλα, με τον Κρίζμανιτς και τον Λαμπρόπουλο στο κέντρο της άμυνας, Γκονζάλες δεξί μπακ, Αποστολάκη αριστερό μπακ, Ανδρούτσο με Καραχάλιο στον άξονα, Σενγκέλια δεξιά στην επίθεση, Νους αριστερά και φορ τον Σαλσίδο.

Ο προημιτελικός άρχισε με αιφνιδιασμό από τον ΟΦΗ που μπήκε με στόχο να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Ετσι, στο 2’ ο Πινέδα έκανε λάθος στη μεσαία γραμμή, ο Σενγκέλια έστρωσε στον Νους, ο οποίος με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι. Αμέσως μετά, ο Μπόρχα εκτέλεσε φάουλ ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή, κεφαλιά του Νους, μπλόκαρε ο Μπρινιόλι σταθερά. Ο ΟΦΗ μπήκε με πρόθεση να αιφνιδιάσει την Ένωση σε αυτό το οριακό ματς, με την ΑΕΚ να ισορροπεί εν συνεχεία. Η ΑΕΚ είχε αρκετά στημένα και τελικά στο 16’ με δυνατό σουτ του Πενράις απείλησε με την μπάλα λίγο άουτ.

Η ΑΕΚ είχε την κατοχή της μπάλας αλλά δυσκολευόταν αρκετά στη δημιουργία, ενώ ο ΟΦΗ ήταν ταχύτατος στις μεταβάσεις και άκρως επικίνδυνος. Στο 28’ εκτέλεση φάουλ του Πενράις, κεφαλιά του Ρέλβας στην αγκαλιά του Χριστογεώργου η μπάλα. στο 33΄ο Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ, κεφαλιά του Γιόβιτς, εξ επαφής σουτ του Πινέδα, η μπάλα στο κεφάλι του Κωστούλα. Η φάση ολοκληρώθηκε με τον Χριστογεώργο αν μπλοκάρει έπειτα από πλασέ του Ελίασον από το ημικύκλιο. Στο 38' μετά από λάθος του Καλοσκάμη, γρήγορη αντεπίθεση, από σέντρα - σουτ του Σαλσέδο από διαγώνια θέση, μπλόκαρε ο Μπρινιόλι. Στο 39' ο Μπρινιόλι απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Νους και εν συνεχεία σηκώθηκε σημαία από τον βοηθό. Ο ΟΦΗ έδειχνε συνεχώς τις διαθέσεις του απέναντι στην μέτρια και βαριά ΑΕΚ… Στο 43’ η ΑΕΚ στη πιο σπουδαία φάση της, από σέντρα του Πενράις, ο Γιόβιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι! Και αμέσως μετά σε νέα απειλή της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή, πολύ κακή εκτέλεση από εξαιρετικό σημείο του Καλοσκάμη, χάθηκε καλή ευκαιρία. Στις καθυστερήσεις σέντρα του Πενράις, κεφαλιά του Ελίασον, έβγαλε σε κόρνερ ο Χριστογεώργος. Και αμέσως μετά, από κόρνερ, εκτέλεση του Ελίασον, η μπάλα ελάχιστα άουτ! Και το ημίχρονο τελείωσε χωρίς σκορ, με την ΑΕΚ να έχει καλές ευκαιρίες στο τέλος.

Το β’ ημίχρονο άρχισε χωρίς αλλαγές από Νίκολιτς και Κόντη. Στο 52’ ο Κουτέσα από αριστερά σήκωσε την μπάλα, από καλό σημείο ο Γιόβιτς δεν πρόλαβε την μπάλα για να πάρει κεφαλιά. Το ματς είχε χώρους και ρυθμό, με την ΑΕΚ να έχει πλέον και την πίεση να σκοράρει. Ο ΟΦΗ παρέμενε πολύ επικίνδυνος και έδειχνε συνεχώς διάθεση να απειλήσει. Στο 57’ ο Νίκολιτς έκανε τριπλή αλλαγή. Βάργκα, Μαρίν, Κοϊτά στο γήπεδο αντί Ελίασον, Κουτέσα, Μάνταλου. Έτσι, ο Καλοσκάμης πήγε δεξιά, ο Κοϊτά αριστερά και ο Γιόβιτς κοντά στον Βάργκα. Και αμέσως ο Ούγγρος παραλίγο να σκοράρει σε κάθετη του Πινέδα. Στο 60’ ο Κοϊτά σούταρε δυνατά, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος. Στο 62' ο Μπόρχα εκτέλεσε κόρνερ, ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά και ο Νους αστόχησε με γυριστή κεφαλιά από πολύ κοντά, αλλά ο Παπαπέτρου είχε δώσει ήδη φάουλ. Στο 65’ κεραυνός του Μαρίν έξω από την περιοχή, η μπάλα δοκάρι και άουτ! Τρία λεπτά μετά ο Βάργκα από δεξιά πήρε την μπάλα, έκανε την παράλληλη δεν πρόλαβε ο Καλοσκάμης να την στείλει στα δίχτυα! Αμέσως μετά ο Καλοσκάμης σε θέση βολής, κακή εκτέλεση και άουτ! Η ΑΕΚ μετά τις τρεις αλλαγές έδειχνε ξεκάθαρα καλύτερη και πιο απειλητική, παρά την κακή μέρα του Καλοσκάμη που δεν του έβγαιναν κοντρόλ και τελικές. Στο 76’ ο ΟΦΗ έκανε επικίνδυνη αντεπίθεση, λάθος τοποθέτηση του Ρότα και ο Σαλσίδο με δυνατό σουτ ανάγκασε τον Μπρινιόλι σε εντυπωσιακή επέμβαση! Δύο λεπτά μετά δυνατό σουτ του Μαρίν, μπλόκαρε δύσκολα με διπλή προσπάθεια ο Χριστογεώργος!

Τελικά στο 80’ ο ΟΦΗ σε ακόμη μία επικίνδυνη αντεπίθεση, βρήκε γκολ. Από νέο λάθος του Καλοσκάμη, η μπάλα πήγε στον Σαλσίδο στην επίθεση, αυτός απέναντι στον Ρέλβας έκανε την ντρίπλα, σούταρε συρτά διαγώνια και σκόραρε για το 0-1! Ο Νίκολιτς αμέσως απάντησε με τον Ζοάο Μάριο αντί του Πινέδα. Η ΑΕΚ προσπάθησε μέχρι το τέλος να πιέσει για να φτιάξει φάσεις για να σκοράρει, με τον ΟΦΗ να αμύνεται σθεναρά. Στις καθυστερήσεις μεγάλη ευκαιρία του Ρέλβας με κεφαλιά! Ο Θεοδοσουλάκης τετ α τετ στο τέλος, απέκρουσε ο Μπρινιόλι! Αποβολές στο τέλος για Λαμπρόπουλο και Νους σε αψιμαχία και καθυστερήσεις.

ΑΕΚ-ΟΦΗ 0-1

Γκολ: Σαλσίδο (80') 0-1

Κίτρινες: Μάνταλος (22’), Πινέδα (71’) - Αποστολάκης (13’), Κρίζμανιτς (73’), Νους (97')

Κόκκινες: Λαμπρόπουλος (97'), Νους (97')

Πηγή: Athletiko.gr