Έξαλλος ο Μ. Ηλιόπουλος με τους παίκτες της ΑΕΚ: Το πρόστιμο και ο στόχος

Ο ΟΦΗ έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Κύπελλο και πέταξε εκτός Κυπέλλου την ΑΕΚ! Αυτό το γεγονός έκανε έξαλλο τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ , Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος μια μέρα μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό ανακοίνωσε πρόστιμο 400.000 ευρώ προς τους ποδοσφαιριστές. Ένας μεγάλος και βατός (βάσει προγράμματος) στόχος χάθηκε για την Ένωση γεγονός που προκάλεσε δυσφορία στην διοίκηση της Ένωσης.

Πως μπορούν να «γλιτώσουν» το πρόστιμο οι παίκτες της ΑΕΚ

Ο Μάριος Ηλιόπουλος άφησε ένα «παραθυράκι» για τους παίκτες της Ένωσης. Αν θέλουν να «ξεπλύνουν» τη πίκρα του Κυπέλλου και να διαγραφεί το πρόστιμο, θα πρέπει στα επόμενα τρία απαιτητικά ματς πρωταθλήματος, με Παναθηναϊκό εντός, Αστέρα AKTOR εκτός και Ολυμπιακό εντός να κάνουν τρείς νίκες!

Το μήνυμα Ηλιόπουλου στους παίκτες της ΑΕΚ

Ο Διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ είπε επίσης σχετικά στους παίκτες: «Το χθεσινό αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο και χωρίς κανένα άλλοθι… Έρχονται πολλά κρίσιμα ματς και αυτό θα έπρεπε για σας να είναι το πιο εύκολο κρίσιμο ματς... Έπρεπε να κερδίσετε... Το πρόστιμο δεν θα σας το χαρίσω όπως έκανα πέρσι ή όπως έχει συμβεί άλλες φορές στο παρελθόν. Θα πληρωθεί άμεσα οπωσδήποτε αν δεν κερδίσουμε και τα τρία αυτά ματς».

Στην συνέχεια ξεκαθάρισε: «Ένα σημαντικό μέρος του προστίμου, θα πάει στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ για βοήθεια στους αθλητές που φορούν, τιμούν και αγωνίζονται με το σήμα της ΑΕΚ παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού. Το άλλο σημαντικό κομμάτι του προστίμου θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα επιλογής του ΟΦΗ, ως επιβράβευση γιατί μας νίκησαν σε κρίσιμο νοκ άουτ ματς στο γήπεδο μας, χωρίς να παίξει ρόλο ‘’τρίτος παράγοντας’’ - κάποιοι βέβαια είναι συνηθισμένοι να ψάχνουν άλλοθι σε ‘’τρίτο παράγοντα’’ άσχετα αν δεν υπάρχει-. Το να είσαι αληθινός το υπαγορεύει ο κώδικας του Ευ Αγωνίζεσθαι... Σχετικά με τις μεμονωμένες αθλιότητες από πλευράς παικτών του ΟΦΗ στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο μετά την επίτευξη του γκολ, απερίφραστα και κάθετα τις καταδικάζουμε!».

Τέλος ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας ότι: «Το χθεσινό πολύ κακό αποτέλεσμα θα αποτελέσει από σήμερα παρελθόν για όλους μας και επιβάλλεται να μας αφήσει ανεπηρέαστους για την συνέχεια, αφού θα το κάνουμε σκαλοπάτι για τις επιτυχίες μας από εδώ και πέρα. Πιστεύω σε σας. Αρκεί να βγάλετε στο γήπεδο το Πάθος, την Αυτοπεποίθηση, την Πίστη και την Αφοσίωση που ξέρουμε όλοι ότι έχετε μέσα σας. Κάντε μας και πάλι άμεσα περήφανους».