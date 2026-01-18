Live το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στην «OPAP Arena»

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προέρχεται από τον αποκλεισμό-σοκ στο Κύπελλο Ελλάδας από τον ΟΦΗ και την ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με αντίπαλο τον Άρη, ενώ το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και να πετύχει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις.

Live η αναμέτρηση