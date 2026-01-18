ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Στην OPAP Arena Αλαφούζος και Αντίνο για το «αθηναϊκό» ντέρμπι

Ο Σαντίνο Αντίνο πάτησε ελληνικό έδαφος το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) και μέσα σε λίγες ώρες πήρε την πρώτη του «γεύση» από τη νέα του ποδοσφαιρική πραγματικότητα και τον Παναθηναϊκό.

Ο νεαρός Αργεντινός εξτρέμ μεταφέρθηκε σχεδόν... απευθείας από το αεροδρόμιο στην «OPAP Arena», εκεί όπου οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την ΑΕΚ στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Παρότι η μεταγραφή του δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί –κάτι που αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες– ο Αντίνο είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα και να γνωρίσει για πρώτη φορά τους μελλοντικούς του συμπαίκτες. Στις θέσεις της κερκίδας, δίπλα του, βρέθηκε και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος.

Παράλληλα, ισχυρή ήταν και η διοικητική παρουσία του «τριφυλλιού» στο γήπεδο, καθώς στην «OPAP Arena» έδωσαν το «παρών» οι Τάκης Φύσσας, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, Στέφανος Κοτσόλης, Λεωνίδας Μπουτσικάρης, Σπύρος Βλάχος και Φράνκο Μπαλντίνι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της περίστασης αλλά και το βάρος που δίνει ο σύλλογος στη νέα μεταγραφή του.