Η viral αντίδραση Μητσοτάκη στην ερώτηση αν είναι Παναθηναϊκός: «Μη με τρομάζετε» (video)

Ο Κυριακός Μητσοτάκης παραχώρησε το πρωί του Σαββάτου (17/01) τηλεοπτική συνέντευξη, στην οποία κλήθηκε να απαντήσει σε ένα πλήθος από ερωτήσεις σχετικά με την επικαιρότητα.

Ανάμεσα στα ερωτήματα των δημοσιογράφων, βέβαια, δε δίστασε να απαντήσει και σε μία άκρως... μπασκετική ερώτηση. Παρά το γεγονός πως είναι γνωστή η προτίμησή του για τον Ολυμπιακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να υποστηρίζει τον... Παναθηναϊκό!

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε χαριτολογώντας: «Τι είναι αυτά που λέτε; Μη με τρομάζετε», με την αντίδραση του να γίνεται viral.

Στη συνέχεια της ερώτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Final Four της EuroLeague στο T-Center της Αθήνας, δηλώνοντας πως η Κυβέρνηση έκανε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου η χώρα να αναλάβει να φιλοξενήσει τη διοργάνωση και εξέφρασε την επιθυμία να συμμετάσχουν σε αυτή τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Δείτε την viral απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη