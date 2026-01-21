Παναθηναϊκός - Ζαγκλέμπιε 93-94: Πρόκριση και αποθέωση για τις «πράσινες» της Ερντέμ στο T-Center

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο T-Center, έγραψε ιστορία το βράδυ της Τετάρτης (21/1). Οι κερκίδες του υπερσύγχρονου γηπέδου κατακλύστηκαν από περίπου 7.500... τρελούς, οι οποίοι αψήφησαν τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και κατέγραψαν πανελλήνιο ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα μπάσκετ Γυναικών!

Οι «πράσινες», είχαν ουσιαστικά «κλειδώσει» την πρόκριση στην Πολωνία, αλλά η προσπάθεια που κατέβαλαν και στην Αθήνα, παρουσία και του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, ήταν συγκινητική. Βρέθηκαν στην τρίτη περίοδο πίσω μέχρι και με εννέα πόντους (51-60), αλλά επέστρεψαν και διεκδίκησαν στα ίσα τη νίκη, παρά τον ενθουσιασμό και την... χαλαρότητα.

Βέβαια, πολλά συγχαρητήρια άξιζαν και οι φιλοξενούμενες. Η αποστολή τους, συμπεριελάμβανε μόλις δέκα αθλήτριες, οι οποίες δεν «λύγισαν». Κοίταξαν στα μάτια έναν δυνατότερο αντίπαλο, πάλεψαν για την τιμή των όπλων και κέρδισαν με το τελικό 94-93, χάρις στην απίθανη Τέιλορ που σταμάτησε στους 36 πόντους. Απεναντίας, στις «πράσινες» οι 28 της Πρινς δεν έφτασαν.

Τα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό είναι μπροστά. Προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία του (μετά το 1997-98) στους «8» της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όσον αφορά το τμήμα Γυναικών και... βλέπει κούπα! Όπως όλα δείχνουν, επόμενη αντίπαλος της ομάδας της Ερντέμ, στον δρόμο για την ημιτελική φάση, θα είναι η εξαιρετικά ταλαντούχα και επικίνδυνη Μερσίν.

Η διακύμανση της αναμέτρησης

Οι «πράσινες» μπήκαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι από νωρίς. Αν και δεν παρουσίασαν συνέπεια στην άμυνα, οι αθλήτριες της Ερντέμ απολάμβαναν συνεχώς προβαδίσματα και προηγούνταν δίχως να απειλούνται. Η Φιτζέραλντ ήταν ασταμάτητη - ως συνήθως - και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο 25-24, με 11 πόντους κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 αγωνιστικών λεπτών.

Η Πρινς ανέβασε ρυθμούς με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, κυριάρχησε στις ρακέτες, αλλά το 46% της Ζαγκλέμπιε πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, δεν άφησε τις «πράσινες» να... χτίσουν διαφορά. Οι φιλοξενούμενες αμύνθηκαν αποτελεσματικότερα και με πρωταγωνίστρια την φοβερή Τέιλορ, προηγούνταν με έναν πόντο (42-43) στην ανάπαυλα.

Η τρίτη περίοδος της αναμέτρησης άνηκε στην Ζαγκλέμπιε. Η Φιτζέραλντ σίγησε, η Τέιλορ συνέχισε να σκοράρει ακατάπαυστα και οι Πολωνές με συνεχόμενες μαεστρικές επιθέσεις, εδραιώθηκαν στο προβάδισμα για περίπου 8'. Λίγο πριν όμως το καθοριστικό τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινήσει, ο κόσμος μπήκε στο... παιχνίδι πιο ενεργά. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει και με εννέα πόντους (51-60), αλλά εντέλει αντέδρασε και μείωσε στους τέσσερις (62-66).

Παρόλο τον ενθουσιασμό, οι «πράσινες» δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το comeback. Η αδιανόητη Τέιλορ δεν... έβλεπε καμία εκ των αντιπάλων της και έκρινε το παιχνίδι, παρόλο που το τελικό αποτέλεσμα δεν άλλαξε τη μοίρα της Ζαγκλέμπιε. Ο Παναθηναϊκός έχασε, αλλά πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση!

Τα Δεκάλεπτα: 25-24, 42-43, 62-66, 93-94.

Πηγή: Athletiko.gr