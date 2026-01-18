ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR 69 -74 : Δύσκολη απόδραση από την Θεσσαλονίκη για τους «πράσινους» (vids)

Ντέρμπι από τα πολύ... παλιά έγινε στο «Παλατάκι» της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό AKTOR.

Μπορεί οι «πράσινοι» να πήραν διαφορά 21 πόντων στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Δικέφαλος με ένα εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο, όχι μόνο επέστρεψε στο ματς, αλλά έκανε την ολική ανατροπή, μπαίνοντας με προβάδισμα στην τέταρτη περίοδο.

Τελικά, όμως, ο Παναθηναϊκός AKTOR με την εμπειρία του Κώστα Σλούκα και την ενέργεια του Ρισόν Χολμς και στις δύο πλευρές του παρκέ, κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 74-69 και να διατηρήσει τις ελπίδες του για πλεονέκτημα έδρας.

Η εικόνα βέβαια για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Ντίνο Μήτογλου και Νίκο Ρογκαβόπουλο ήταν για ένα ακόμα ματς προβληματική, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Μπήκε ορεξάτος ο Παναθηναϊκός, άστοχος ο ΠΑΟΚ

Ο Γιούρι Ζντοβτς ξεκίνησε τον αγώνα με τους Μπέβερλι, Ταϊρί, Περσίδη, Χουγκάζ και Μουρ, ενώ ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε τους Γκραντ, Τολιόπουλο, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς. Η καλή αμυντική διάθεση που έδειξαν οι «πράσινοι» από το ξεκίνημα του αγώνα, σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη αστοχία των γηπεδούχων, άνοιξαν από πολύ νωρίς τη διαφορά. Με σερί 0-13 ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 4-18, ενώ λίγο μετά η διαφορά έφτασε και στο +19 (6-25).

Ο εκνευρισμός στον ΠΑΟΚ ήταν μεγάλος, με τον Γιούρι Ζντοβτς να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές από την πρώτη περίοδο, η οποία έκλεισε στο 9-28. Με τον Δικέφαλο να μετράει 3/18 σουτ εντός παιδιάς, ενώ για τον Παναθηναϊκό πρώτος σκόρερ ήταν ο Οσμάν με 9 πόντους, ενώ ο Τολιόπουλος έκανε εξαιρετική δουλειά με 7 πόντους και 3 ασίστ.

Με τον Σλούκα να δημιουργεί και τους Καλαϊτζάκη και Γιουρτσέβεν να τελειώνουν φάσεις, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και στο +20 στη δεύτερη περίοδο (19-39), ωστόσο ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε βελτιωμένος. Ανέβασε την ενέργειά του στην άμυνα και δεν επέτρεψε στους αντιπάλους τους να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, στο τελευταίο λεπτό εκμεταλλεύτηκε την έλλειψη συγκέντρωσης των «πράσινων» και τα αβίαστα λάθη που έκαναν για να μετατρέψει το 22-43 σε 27-43 στο τέλος του ημιχρόνου.

Τρομερή αντεπίθεση και ανατροπή

Τα λάθη συνεχίστηκαν για τον Παναθηναϊκό και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Με τη συμπλήρωση ενός λεπτού ο Μουρ μείωσε στους 12 (31-43), μετά από δύο κακές επιθέσεις των φιλοξενούμενων, με τον Αταμάν να βάζει έξαλλος τους Σλούκα και Σαμοντούροβ. Οι «πράσινοι» αντέδρασαν και επανέφεραν τη διαφορά στους 16 (35-51), αλλά ακολούθησε τρομερή αντεπίθεση από τον ΠΑΟΚ. Με μεγάλα σουτ από Ντίμσα και Περσίδη, έτρεξε σερί 12-0, ενώ στη συνέχεια έκανε και νέο 8-0, για να προσπεράσει για πρώτη φορά στο ματς με 58-55 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, χάρη σε τρίποντο του Μπέβερλι.

Με το «Παλατάκι» να έχει πάρει φωτιά, ο Ταϊρί έδωσε λύσεις στον ΠΑΟΚ για να διατηρηθεί μπροστά στο σκορ (62-57), αλλά με τον Χολμς να κερδίζει φάσεις στη ρακέτα και τον Οσμάν να πετυχαίνει πόντους στον αιφνιδιασμό, ο Παναθηναϊκός επανέκτισε το προβάδισμα (62-65) με 5:32 να απομένει για το τέλος.

Στο ύψος τους Σλούκας και Χολμς

Οι γηπεδούχοι πήγαν σε ένα κοντό σχήμα με 4 γκαρντ, το οποίο δεν έφερε αποτέλεσμα στην επίθεση, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν το εκμεταλλεύτηκαν με τη σειρά τους. Ο Σλούκας χρεώθηκε με φάουλ και δέχθηκε και τεχνική ποινή για την έντονη διαμαρτυρία του για την απόφαση του Πουρσανίδη, με τον Μπέβερλι να μειώνει εκ νέου (64-65). Ο Σλούκας ευστόχησε με τη σειρά του σε ζευγάρι βολών, με τον Ρισόν Χολμς να είναι καθοριστικός στη συνέχεια. Με σημαντικές άμυνες (κόψιμο και κλέψιμο) και μια ακόμα βολή, έφερε την ομάδα του σε θέση ισχύος (64-68), με τον Σλούκα να κάνει το 64-70 με ένα σπουδαίο ντράιβ, 1:24 πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές βολές στη συνέχεια και μαζί την ευκαιρία να διεκδικήσει μια σπουδαία νίκη.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-28, 27-43, 58-55, 69-74

Πηγή: Athletiko.gr