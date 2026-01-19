Ο Πολονάρα έκανε την επιστροφή-θρίαμβο: Δυνατός και πάλι στο γήπεδο μετά τη μάχη με τη λευχαιμία

Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας Ακίλε Πολονάρα βρέθηκε στο PalaSerradimigni, την έδρα της Ντινάμο Σάσαρι, για τον αγώνα της ομάδας του κόντρα στη Νάπολι στην 15η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Αυτή ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο γήπεδο της ομάδας με την οποία αγωνίζεται, μετά την πρόσφατη μεταμόσχευση μυελού των οστών που είχε υποβληθεί εξαιτίας της λευχαιμίας.

Παρότι η Σάσαρι ηττήθηκε με 84-78 και βρίσκεται κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, το αποτέλεσμα του αγώνα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα ήταν η παρουσία του Πολονάρα. Οι φίλαθλοι των γηπεδούχων τον υποδέχθηκαν με θερμότητα και συγκίνηση, προσφέροντάς του μια συγκλονιστική αποθέωση, γεγονός που μετατράπηκε σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς στο στάδιο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα διαβάστηκαν μηνύματα από την ομάδα που τον καλωσόριζαν, αναφέροντας ότι δεν είναι απλώς ένας αθλητής, αλλά «μέρος της ιστορίας και της οικογένειας» της Σάσαρι, ένας «πολεμιστής» που συγκίνησε και ενέπνευσε.

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο ίδιος ο Πολονάρα κατέθεσε συγκινημένος την ελπίδα του προς τον κόσμο λέγοντας: «Ελπίζω ότι τα χειρότερα έχουν περάσει», με τον κόσμο να συνεχίζει να τον στηρίζει θερμά.