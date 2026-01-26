Ο Πολονάρα ανακοίνωσε την επιστροφή του στα γήπεδα - «Δε με τρομάζει τίποτα»

Ο Ακίλε Πολονάρα δίνει για δεύτερη φορά τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. Ο 34χρονος πάουερ φόργουορντ ξεπέρασε τον καρκίνο, όμως τα προβλήματα της υγείας του συνεχίστηκαν.

Παρ' όλα αυτά, δηλώνει πανέτοιμος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Σε συνέντευξη που έδωσε στην Ιταλία την Κυριακή (25/01) ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν πρόκειται να το βάλει κάτω και πως ανυπομονεί να γυρίσει στη δράση.

«Στόχος μου να επιστρέψω στις 20 Μαρτίου»

Ο 34χρονος μπασκετμπολίστας δε δίστασε να μιλήσει για την επιστροφή του στο παρκέ. «Στόχος μου είναι να επιστρέψω στο γήπεδο μέχρι τις 20 Μαρτίου» αποκάλυψε, αναφέροντας μάλιστα πως η επιστροφή του στη δράση θα γίνει περίπου ένα μήνα αργότερα.

«Θα χειρουργηθώ στις 20 Φεβρουαρίου, οπότε στοχεύω να επιστρέψω στο γήπεδο σ΄ ένα μήνα. Είμαι εδώ για να κερδίζω, οπότε είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα», υπογράμμισε με τους Ιταλούς να συγκινούνται για ακόμη μία φορά με το μαχητικό του πνεύμα.

«Δε με τρομάζει τίποτα, νιώθω σχεδόν ανίκητος»

Ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ υπογράμμισε πως η περιπέτεια που βιώνει τα τελευταία χρόνια τον έχει επηρεάσει σημαντικά, αλλάζοντας την κοσμοθεωρία του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο μέλλον του ως μπασκετμπολίστας, τονίζοντας: «Ελπίζω να αποσυρθώ το αργότερο δυνατό. Αλλά μετά από όσα έχω περάσει, τίποτα δεν με τρομάζει πιά. Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου».

Καταλήγοντας, ανέφερε πως η οικογένειά του, αλλά και οι φίλοι του, του έδωσαν δύναμη. Τέλος, δήλωσε χαρακτηριστικά πως μετά από όλα αυτά τα χρόνια αισθάνεται πολύ διαφορετικά. «Δεν λέω ότι νιώθω ανίκητος, αλλά σχεδόν», ανέφερε στο τέλος της συνέντευξης που παραχώρησε.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Ακίλε Πολονάρα εδώ.