Συνεχίζει την μάχη του ο Ακίλε Πολονάρα - Ξύπνησε από το κώμα

Ο Ακίλε Πολονάρα δεν χάνει ούτε τη μάχη αλλά ούτε και το χαμόγελό του, παλεύοντας απέναντι στον καρκίνο για δεύτερη φορά στη ζωή του και νικώντας μια ακόμη φορά, στη διαδρομή προς την μεγαλύτερη νίκη.

Ο Ιταλός φόργουορντ διεγνώσθη τον Ιούνιο του 2025 με λευχαιμία και τρεις μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, βρέθηκε η κατά 90% συμβατή δότρια μυελού των οστών. Η μεταμόσχευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 25/9, όμως όπως αποκάλυψε η σύντροφός του σε ιταλική εκπομπή, ο ίδιος έπεσε σε κώμα μετά από θρόμβωση και έλλειψη οξυγόνου του εγκεφάλου.

«Έγινε χαμός, ο Άκιλε έπεσε σε κώμα. Έπαθε θρόμβο και ο εγκέφαλος έμεινε χωρίς οξυγόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η σύζυγός του Πολονάρα ενώ στη συνέχεια μίλησε για τις πιθανότητες που είχε για να ξυπνήσει.

«Οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν πολύ χαμηλές»

Μπορεί το ποσοστό επιβίωσής του μετά το κώμα να μην ήταν υπέρ του σύμφωνα με τους γιατρούς, όμως ο Ακίλε Πολονάρα το έκανε να είναι. Ο 33χρονος δέκα ημέρες μετά ξύπνησε από το κώμα και το χαμόγελό του δεν έχει σβηστεί από το πρόσωπό του.

«Πριν από μερικές εβδομάδες ο Αχιλλέας έπεσε σε κώμα, αλλά τώρα τα χειρότερα φαίνεται να πέρασαν. Σταθήκαμε δίπλα του όλες αυτές τις μέρες. Απόψε στο "Le iene" θα σας τα πούμε όλα. Έλα "Achillone", είσαι φοβερός», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε ο ρεπόρτερ και φίλος του διεθνή φόργουορντ και της οικογένειάς του.

Ο Ακίλε Πολονάρα δεν σταματάει να πηγαίνει κόντρα στην επάρατη νόσο. Πριν από δύο χρόνια ο ίδιος είχε βγει νικητής μετά από την πρώτη μάχη με νεοπλασία στους όρχεις. Τώρα δεν έχει να κάνει κάτι διαφορετικό, κι ούτε πρόκειται. Θα συνεχίσει την μάχη και μετά τη μεταμόσχευση, κρατώντας το λαμπερό αυτό χαμόγελο στο πρόσωπό του, με την οικογένεια του και τους φίλους του στο πλευρό του.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που αποτελεί παράδειγμα για τη δύναμη ψυχής που έχει, ενώ ο ίδιος μοιράζεται όλη του τη διαδρομή στα social media δίνοντας την αντίστοιχη δύναμη και στήριξη. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι η Σάσαρι τον περιμένει να επιστρέψει στα παρκέ και να βάλει την φανέλα της ομάδας μετά από έξι χρόνια!